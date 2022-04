INVIATO CITTADINO Un appello pacifista in musica

Un appello pacifista in musica. Domani, a Palazzo Gallenga, la virtuosa ucraina Ielizaveta Pluzhko in concerto.

Alle 18:00, farà volare le mani su quel pianoforte a coda una straordinaria musicista ucraina. Si è diplomata in pianoforte magna cum laude presso l’Accademia Nazionale “Pëtr Il’i? ?ajkovskij” di Kiev, segnalandosi come migliore allieva dell’istituto, e in tale veste premiata dalla Presidenza ucraina.

Dopo aver proficuamente operato nel suo Paese fino al 2015 in qualità di assistente, è venuta in Italia dove, sotto la guida del M° Massimiliano Ferrati, ha ottenuto il diploma di biennio in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto.

Vincitrice dei numerosi concorsi nazionali e internazionali, si è perfezionata in vari masterclass e festival. Tenendo una serie di concerti in varie formazioni.

Tra il 2016 e il 2017 ha preso parte al progetto “OpenZone” come musicista invitata. Nel 2018 ha collaborato presso il Concorso internazionale di Esecuzione Musicale “Giovani Musicisti” Città di Treviso, e tra il 2017 e il 2019 ha preso parte al Festival Internazionale di Musica Classica “Suoni dal Legno” come pianista accompagnatrice.

Giovedì 21 aprile suonerà per la pace in Ucraina musiche di C. Debussy e G. Bizet.

È attesa la presenza di tanti musicofili. Che vorranno testimoniare attivo coinvolgimento per l’appello alla pace, rivolto al mondo, nel linguaggio universale della musica.