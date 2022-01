INVIATO CITTADINO Grande successo del concerto all'Auditorium San Domenico di Foligno

Grande successo del concerto all'Auditorium S. Domenico di Foligno. Una partecipazione ampia e un coinvolgimento straordinario per 360 studenti, accompagnati dai rispettivi professori. Il concerto dell’Orchestra per Gioventù Musicale Foligno, XXVII Stagione dei Concerti, ha visto l’impegno personale del presidente M° Giuseppe Pelli, musicista e didatta molto apprezzato.

Erano presenti studenti del Liceo Classico Frezzi-Beata Angela Foligno, del Liceo Linguistico, del Liceo Scienze Umane, del Liceo Economico, dell’ ITE-Scarpellini, della Scuola Media Piermarini Foligno 1, della Scuola Media Frate Francesco di Assisi, accompagnata dalla preside Grazia Maria Cecconi.

Tra le autorità, il Direttore del Conservatorio, Maestro Luigi Ciuffa, la Presidente del Conservatorio Stefania Stefanelli, il presidente del Consiglio Comunale. Lorenzo Schiarea. I quali hanno portato, rispettivamente, i saluti del Conservatorio, del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale.

Con questo concerto il Conservatorio ha messo in mostra i suoi "gioielli", ossia i suoi migliori talenti che si sono esibiti accanto ai propri professori. Una prova di professionalità, legata alla decisa volontà di educare e far crescere in conoscenze e competenze. Interpretando la funzione educativa e didattica a livello decisamente alto.

Ottima la direzione del Maestro Carlo Palleschi che ha dato prova di interpretare al meglio grandi pagine del repertorio classico. In programma l'Ouverture del Don Giovanni e la sinfonia Praga di Mozart e, per il repertorio romantico, la sinfonia Incompiuta di Schubert. Una matinée musicale veramente molto apprezzata che ha ottenuto ampi consensi.

(un momento del concerto)