Perugia, Negramaro in concerto al PalaBarton: la data

A due anni di distanza dal grande successo di “Amore che torni tour 2019”, che aveva registrato il tutto esaurito, i Negramaro tornano con un nuovo tour indoor: Contatto Tour 2021. La più importante band italiana salirà sul palco del PalaBarton di Perugia il prossimo 13 novembre nell'ambito della stagione Tourné 2021/2022, promossa da AUCMA e MEA Concerti.

Dopo il grande successo del singolo "Contatto", per cinque settimane consecutive al numero uno in radio e al secondo posto della classifica generale della top #1 Airplay 2020, Contatto l'album (Sugar) è stato certificato disco d'oro. I Negramaro sono tornati in radio con il nuovo singolo "La cura del tempo", un’intensa ballad dalla produzione contemporanea che suona già come un "classico" della band.

Aspettando l’autunno, i Negramaro saranno la prima band italiana ad esibirsi in un live, in diretta streaming. La data è fissata per il 19 marzo a “La Lanterna Rome”, prestigiosa venue che ospita per la prima volta un grande concerto dal vivo. Titolo dell’evento sarà “Primo Contatto”; sarà trasmesso sulla piattaforma LIVENow e offrirà, oltre alla visione, un’esperienza interattiva unica. Lanciato nell'agosto 2020 da Aser Ventures, LIVENow è una piattaforma streaming pay-per-view che offre al pubblico l'esperienza e l'emozione degli eventi dal vivo in un modo nuovo ed entusiasmante. Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito di LIVENow.

I biglietti per il tour, per il concerto in live streaming ed uno speciale “bundle” scontato per coloro che acquisteranno entrambi, sono disponibili sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket dal 9 febbraio dalle ore 11.00. Su LIVENow si potranno acquistare solo i biglietti per il concerto in streaming. Una presale sarà riservata agli iscritti del fanclub https://luforum.negramaro.com/ per 48 ore a partire da sabato 6 febbraio ore 10.00. Gli iscritti alla piattaforma My Live Nation https://www.livenation.it/ potranno accedere alla presale dall’8 febbraio ore 10.00 per 24 ore. L’iscrizione a My Live Nation è gratuita.