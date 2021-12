Amici della Musica, Concerto di Natale a Perugia alla sala dei Notari il 23 dicembre: il programma

Il concerto di Natale di Perugia si terrà il 23 dicembre alle 19 in sala dei Notari a palazzo dei Priori grazie all'organizzazione Amici della Musica.

Si esibiranno: l’orchestra da camera di Perugia; Carlotta Dalia (Chitarra), Francesco Bolo Rossini (voce recintante), Enrico Bronzi (direttore). Appuntamento da non perdere visto che il concerto è risultato vincitore del premio “Roscini-Padalino-Cucinelli” che verrà consegnato a Carlotta Dalia proprio nel corso della giornata. In programma: M. Castelnuovo-Tedesco: concerto n. 1 per chitarra ed orchestra; Paul Hindemith: Fiaba di Natale in parole e musica.