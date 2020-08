Un concerto con le musiche di Morricone e la voce di Susanna Rigacci per ringraziare chi si è speso per l'emergenza Covid19

Un concerto dedicato alle associazioni impegnate nelle attività a contrasto del Covid19 e dedicato alla memoria di Enio Morricone.

L'appuntamento è per lunedì 31 agosto 2020 a Città di Castello in piazza Gabriotti dalle 21.15 con la soprano Susanna Rigacci, Paolo Zampini al flauto, Antonino Siringo al pianoforte, Francesco Zampini alla chitarra, Guido Zorn al contrabbasso, Walter Paoli alla batteria e Fabio Battistelli al clarinetto

"In questo periodo della mia vita artistica, che spesso mi ha condotto lontano, mi sono impegnato, gratuitamente solo per il piacere di fare qualcosa per la mia città nella promozione della musica come elemento di unione, di incoraggiamento, di sostegno anche nel bel mezzo di una pandemia mai vista. Il concerto in onore di Morricone vuole chiudere, sperare di chiudere, una parentesi difficile e dolorosa, ringraziando chi è stato il prima linea nell’emergenza Covid" ha detto Battistelli.

"Ci sarebbero potuti essere molti modi per dare il doveroso tributo alle associazioni impegnate nelle attività di contrasto al virus, che soprattutto nei mesi cruciali del contagio, si sono sacrificate, esponendosi al rischio e lavorando ben oltre i doveri di ufficio - ha dichiarato il sindaco tifernate Luciano Bacchetta - Oggi in cui sembra che il virus provi a rialzare la testa, dobbiamo ricordare chi ha affrontato la prima ondata con grande senso civico e di responsabilità".

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Sogepu e Lions club di Città di Castello e del presidente Marcello Fortuna.