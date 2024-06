A Monteluce un concerto per piano e organo in memoria del Maestro Feliciano Prosperi

Prezzo non disponibile

Un concerto per pianoforte e organo per ricordare il maestro Feliciano Prosperi. L’evento è organizzato dalla Fondazione Prosperi di Castagnola per venerdì 28 giugno alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Monteluce. Il concerto sarà tenuto dalla classe di allievi del professor Claudio Brizi del conservatorio Morlacchi di Perugia.

Si esibiranno il pianista Indrè Zinkevi?i?té e gli organisti Felix Bauer, Luca Grosso, Oreste Calabria, Francesco Barone e Claudio Brizi.

Al termine del concerto seguirà un momento conviviale offerto dalla Fondazione.