Ex chiesa della Maddalena, solisti dell'Arma dei Carabinieri in concerto con l'orchestra jazz del Conservatorio

Stasera 5 luglio 2023 alle ore 21.00, presso il chiostro dell’ex Chiesa di Santa Maria Maddalena della Caserma dell’Arma dei Carabinieri in corso Cavour 131 di Perugia, ci sarà il concerto dell’Orchestra Jazz del Conservatorio di Perugia, direttore il maestro Mario Raja, con la partecipazione come solisti di alcuni elementi della banda dell’Arma dei Carabinieri: i luogotenenti Gennarino Amato (clarinetto) e Sabatino Di Donatantonio (trombone) e il maresciallo Claudio Di Censo (tuba).

Il programma prevede

1) Up From The Skies (Jimi Hendrix)

2) Montmartre (Dexter Gordon)

3) Like Someone In Love (Jimmy Van Heusen)

4) Pensativa (Clare Fisher)

5) Little Rascal On A Rock (Thad Jones)

6) Portrait (Charles Mingus)

7) Goodbye Pork Pie Hat (Charles Mingus)

8) Infra Rae (Hank Mobley)

9) Jelly Roll (Charles Mingus)