Artiste internazionali a Sant’Antonio abate per la Grande Classica al Borgo. Theresia Bothe (soprano) e Yvonne Zehner (chitarra) recuperano il concerto di Musica dal Mondo annullato causa covid.

E non deludono le attese, proponendo il programma Suoni Mediterranei con canzoni sefardite, tanto Garcia Lorca e classici dal Seicento ai giorni nostri.

Un duo di eccezionale affiatamento. La soprano Theresia Bothe, cittadina del mondo, è un mix di culture e sensibilità. Padre tedesco, madre irlandese, è cresciuta in Messico, ha studiato nel Regno Unito e in Germania, vive in Sicilia. Specialista del repertorio medievale, rinascimentale e barocco, si cimenta con successo anche nel Lied tedesco, dispone di una tecnica vocale strepitosa, grazie anche a un intenso lavoro di ricerca. È pure musicista e suonatrice di chitarra e liuto, cantautrice di marcato impegno civile e sociale, è alfiera di un convinto pacifismo.

Yvonne Zehner, salisburghese, è una specialista di chitarra classica, che ha studiato anche in Brasile. Si è formata, fra l’altro, alla Chigiana di Siena. Fondatrice di festival internazionali di chitarra, collabora con compositori contemporanei. Elabora opere altrui ed effettua trascrizioni di rango, come per “Asturias”, proposta ieri in concerto.

Il duo ha commosso ed entusiasmato i numerosi spettatori, accorsi al richiamo di un concerto svoltosi sotto gli auspici di Umbria Guitar Festival, voluto e coordinato dall’esimio Sandro Lazzeri.

Prossimo appuntamento per il 29 con un interessante repertorio vocale per chitarra in relazione al mondo dell’Opera.