Young Jazz Festival, gran finale per l'edizione "natalizia"

Al via i tre giorni conclusivi della 16esima edizione dello Young Jazz Festiva di Foligno. Dal 16 al 18 dicembre ancora spazio al jazz più giovane e sperimentale in circolazione contaminato con altre performance artistiche.

Dopo il nuovo progetto Tyto a firma Beppe Scardino, l’ensemble Ossa di Cane e pianisti come Piero Frassi, con la sorpresa della voce di Karima che si è aggiunta al suo live, e Manuel Magrini, il festival torna così ad incontrare il pubblico in location suggestive della città. Il secondo fine settimana si aprirà venerdì 16 dicembre con un doppio set (ore 19 e ore 21 al Birrificio f.lli Perugini) del duo Lorenzo Bisogno (sassofono) e Francesco Poeti (basso). L’inedito duo si confronta con i grandi standard della musica Jazz alternandoli con brani originali. Sabato 17 dicembre (Zut, ore 21.30) sarà la volta della formazione Aka. Young Jazz presenta in anteprima esclusiva il nuovo lavoro frutto di una ricerca sul dialogo tra silenzio, gesto e ripetizione. Concerto in collaborazione con Zut e con il sostegno di Cura - Centro Umbro Residenze Artistiche. Sul palco, Luca Sguera (pianoforte preparato), Francesco Panconesi (sassofono tenore), Alessandro Mazzieri (basso), Carmine Casciello (batteria), Ambra Chiara Michelangeli (viola), Enrico Milani (violoncello), Michele Bondesan (contrabbasso). Domenica 18 dicembre gran finale con una produzione originale targata Young Jazz: Enrico Zanisi & Impro Circo Contemporaneo (Zut, ore 21). La rassegna musicale, dopo due anni di stop causa pandemia, ha guardato quindi al periodo natalizio come momento per ritrovarsi e per riaccendere la scintilla che tanti anni fa ha fatto nascere il progetto Young Jazz.