Wonderlast, tutto pronto per la seconda edizione: a Gubbio Mr Rain e Gabry Ponte

Tutto è pronto per la seconda edizione del Wonderlast Music Festival di scena a Gubbio il 15 e 16 Luglio presso la Gubbio Events Arena. Dopo aver preannunciato i primi grandi ospiti delle due giornate di musica, il Wonderlast staff svela la Line Up completa: Mr.Rain, Gabry Ponte, Anna, Merk&Kremont e molti altri artisti si esibiranno a Gubbio in un evento musicale unico nel panorama regionale che punta a diventare appuntamento fisso dell'estate umbra.

Attesi dunque sul palco del Gubbio Events Arena – appositamente allestito nell'area adiacente la pista ciclabile cittadina - alcuni dei più apprezzati e talentuosi artisti nazionali. Tra questi spiccano nomi come Mr.Rain, fresco reduce dal successo di Sanremo, Gabry Ponte, dj italiano numero 1 al mondo, Anna, Merk&Kremont, Neima Ezza, Miles, Sick Luk, Rudeejay, Diss Gacha, Kid Yugi, Edmmaro, Hawk e molti altri ancora. Ogni artista porterà la propria energia e uno stile unico, promettendo performance emozionanti che faranno ballare e cantare il pubblico presente.

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità e gli annunci relativi al Wonderlast Music Festival, invitiamo tutti a seguire le nostre pagine social ufficiali: Wonderlast Festival su Facebook, Instagram e Tik-Tok.

Inoltre, tutte le informazioni relative all'evento, incluso l'acquisto dei biglietti, sono disponibili sul nostro sito web ufficiale: www.wonderlast.it.

“Il Wonderlast Music Festival è stato organizzato con l'obiettivo di offrire ai partecipanti un'esperienza indimenticabile, unendo la passione per la musica alle tante attività, accessibili al cliente, presenti all'interno dell'area, studiate per immergere lo spettatore in un vero e proprio mini villaggio – ha dichiarato Giordano Babucci, direttore artistico del Wonderlast – La prevendita biglietti sta già andando molto bene e siamo certi che tanti giovani non vorranno perdere l'opportunità di partecipare a uno dei festival musicali più attesi dell'estate per un weekend di pura musica, divertimento e momenti indimenticabili al Wonderlast Music Festival di Gubbio”.