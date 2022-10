Il violino e le chitarre di Angelo Branduardi a Perugia il prossimo 17 Dicembre per il cartellone di Tourné 2022/23

Dopo aver annunciato i concerti di Masini, Silvestri, Britti, Duro e Mercadini, Aucma e Mea Concerti annunciano un nuovo appuntamento in cartellone per la stagione Tourné 2022/2023: il prossimo 17 dicembre alle 21 al Teatro Morlacchi di Perugia arriva uno dei maestri della musica italiana, Angelo Branduardi con il suo “Camminando, camminando in due”. L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia.

Dopo il grande successo editoriale della autobiografia “Confessioni di un malandrino”, pubblicata da La Nave di Teseo lo scorso 28 aprile e ancora in vetta alle classifiche Amazon nelle sezioni “musica” e “biografie”, Angelo Branduardi è tornato a suonare dal vivo con una formula particolare, in duo con Fabio Valdemarin, pianista di formazione classica e polistrumentista con tendenza alle divagazioni pop e jazz già collaboratore di Vanoni, Mannoia, Lavezzi e ancora firma di musiche da scena per Arturo Brachetti e Vanni de Luca.

Il violino e le chitarre di Branduardi e il pianoforte, l’organo, le tastiere e la tromba di Valdemarin per un concerto acustico, alla ricerca delle emozioni più profonde e delle immediate comunicazioni tra musicisti e pubblico.

Insieme eseguiranno brani famosi e meno conosciuti, anche tratti dagli album che compongono la collana “Futuro Antico” con la quale il maestro ha ripreso suoni dimenticati dei secoli passati, senza dimenticare “i classici”. Come dice Angelo Branduardi agli spettatori quando è in concerto: «Niente vi sarà risparmiato».