Viaggio nell'universo Morricone. Loprieno: "C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire"

Un viaggio nell’opera di Ennio Morricone, tra colonne sonore e canzoni scritte per vari artisti. Tra temi e brani più conosciuti e composizioni “che conosciute lo sono altrettanto, ma magari la connessione con il maestro è meno immediata”. L’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, torna a confrontarsi con uno dei maggiori compositori contemporanei in un concerto tutto nuovo. “È il nostro terzo volume dedicato al maestro Morricone – racconta – abbiamo iniziato in occasione del suo novantesimo compleanno e proseguiamo tuttora”. Ma non è sempre la “stessa musica”. “Per fortuna la produzione di Morricone è sterminata, questo ci permetterà di mettere a punto molti volumi a lui dedicati” spiega Loprieno, sintetizzando il nuovo capitolo su alcune peculiarità: “Sarà un concerto insolito, non solo brani, ma anche parti teatrali, recitate e parlate, ad introdurre, spiegare, arricchire. La scelta dei brani ha un filo conduttore che è quello della figura femminile, protagonista nei brani o nei film di cui le musiche sono state colonna sonora. Anche per le pellicole meno fortunate, siamo sicuri che le musiche torneranno subito alla mente del pubblico”.

“Torniamo in Umbria con grande piacere – sottolinea ancora il maestro Loprieno – in diversi teatri ci siamo esibiti in diverse occasioni, sempre con una grande risposta da parte degli spettatori. Per questo torniamo con grande piacere al teatro Morlacchi, con una doppia esibizione per cercare di accontentare il maggior numero di appassionati possibili”. E nel futuro? Ci sarà spazio ancora per Ennio Morricone? “Sì, ci stiamo già lavorando, un quarto volume ancora nel nome nel segno del maestro. Come detto, fortunatamente il repertorio è estremamente vario”. Una serie di capolavori e di brani immortali, anche negli angoli più ”remoti” del repertorio. Dove l’Ensemble Symphony Orchestra porterà il pubblico per mano, tra note e parole. L'appuntamento è oggi al Morlacchi, alle 18 e alle 21.