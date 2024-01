Università per stranieri, mezzo secolo di stagione concertistica: via al cartellone 2024

Prezzo non disponibile

La XLIX concertistica all’Università per Stranieri di Perugia prende il via con il concerto di inaugurazione in programma venerdì 2 febbraio alle 17 presso l’Aula Magna dell’Unistra.

Università per Stranieri e A.Gi.Mus di Perugia presentano il Coro di Voci Bianche e Giovanile del Conservatorio "Francesco Morlacchi" di Perugia, con Giovanni Strippoli collaboratore al pianoforte e Marta Alunni Pini direttore.

In programma polifonia sacra e profana - musiche della tradizione popolare.

Ingresso libero.