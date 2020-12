"Lezioni di Natale" dall'Università per Stranieri di Perugia, un ciclo di incontri culturali per tutti i gusti

Un programma culturale variegato, capace di toccare i vari ambiti artistici e della cultura legata al periodo natalizio, è quello offerto dall'Università per Stranieri non solo per i suoi studenti, ma per tutta la comunità cittadina e non solo.

Infatti, a partire dal 1 dicembre, rigorosamente on line per rispettare i limiti imposti dalla gravosa situazione sanitaria, l'Ateneo perugino ha programmato una serie di conferenze con vari docenti ed esperti, che offriranno rilfessioni e spunti sul Natale a tutto todo.

Si inizia dal lingugaggio cinematografico, con il critico Fabio Melelli che il 1 Dicembre illustrerà il panorama dei film sul tema natalizio; in data 2 dicembre, spazio alle arti teatrali e musicali, con Roberto Biselli, Stefano Ragni e Cecilia di Giuli impegnati in "Cantata di Natale": storie, racconti e leggende natalizie in concerto musicale.

Il 3 dicemre si prosegue con la critica d'arte Maria Rita Silvestrelli, che terrà un incontro su La Natività secondo PIntoricchio e Perugino; seguirà il 4 il prof. Elvio Lunghi con San Francesco e il presepio di Greccio.

Si passerà poi a mercoledì 9 dicembre con un'incursione nella cultura partenopea a cura di Natale Fioretto con "Ma a te...te piace 'o presepe?" Brevi note sulla storia del presepe napoletano, per chiudere il ciclo di incontri in poesia il 10 Dicembre con Floriana Callitti su "Il Natale dei poeti" .

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in diretta e saranno visibili attraverso il canale Youtube dell'Università per Stranieri di Perugia. Cliccando sul titolo della conferenza sarà possibile interagire con i relatori