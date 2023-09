Umbria Noise by the lake, torna l'appuntamento dedicato al rock di "casa"

L’ormai tradizionale sguardo su quanto di meglio propone l’Umbria del rock, con una scena musicale regionale più viva che mai, arriva ancora con un fine settimana di musica dedicato interamente a band ed artisti umbri. Ormai arrivato alla nona edizione torna il festival “Umbria Noise by the Lake” alla Darsena di Castiglione del Lago, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 settembre.

La festa annuale di Umbria Noise in compagnia della più interessante musica in circolazione made in Umbria sarà quindi ancora in riva al lago Trasimeno, per un incontro tra generazioni di musicisti, vista la presenza di formazioni storiche e alcune novità del panorama locale.

Umbria Noise prosegue con il suo obiettivo – grazie alla collaborazione tra il collettivo del progetto del portale-raccolta-mostra-rivista dedicato alla musica umbra e lo storico locale di Castiglione del Lago (spazio che è una vera e propria istituzione per la musica live in Umbria con alle spalle alcune decadi di gloriosa attività) – di far suonare soprattutto i giovani musicisti emergenti della regione, tra varie proposte e generi musicali.

Si inizia giovedì 14 settembre con Jonka Brioska, Cul Zag e Known Physics. Venerdì 15 settembre serata dedicata al Metal in collaborazione con Headbangers Hall. Si esibiranno Evermore, Creepy Smiley Face, Craving4caffeinE. A seguire Headbangers Hall Dj Set. Gran finale sabato 16 settembre con Luna Precipita, NUR., Slebo. Chiusura con Dj Gary Oldman. I concerti, tutti ad ingresso gratuito, inizieranno alle ore 22 (info e prenotazioni per la cena 333 1903457).

Tutte le sere, inoltre, dalle 21 le "Noise Pills" di Umbria Radio, con pillole di musica umbra a cura di Umbria Noise, estratte dal programma radiofonico "Sunflowers". Ma anche Playlist sonora e Umbria Noise Distro con solo musica umbra, ed infine esposizione di artisti della Biblioteca delle Nuvole. L’artwork del festival è a cura di Zoe Maffezzini e il report fotografico di Ilaria Monetari. Media partner Radiophonica.

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE

Jonka Brioska – ore 22

Jonka Brioska è un “cancrautore” a cui piace fare ridere la gente con le sue parodie squallide e i suoi testi allucinati. Nel 2022 produce due dischi, “Never Mind the Botto” e “Ciottoli”, entrambi considerati dei disastri musicali.

Simone Bottoloni: Voce e Chitarra.

https://www.youtube.com/watch?v=RYEFp0VzKhw

Cul Zag – ore 23

Cul Zag è un duo synth rock nato a Glasgow (UK) ed importato in Umbria. Batteria frenetica e sintetizzatori dai suoni avvolgenti, creano un'esperienza unica e fresca.

David Scorteccia: Synth e Voce

Carlo Ianuzziello: Batteria e Samples

https://www.youtube.com/watch?v=GffshbJY0L4

Known Physics – ore 24

I Known Physics sono una band alternative rock nata nel cuore della scena underground Umbra. La ricerca musicale è l'obbiettivo centrale del progetto: l'unione tra il rock è le infinite possibilità offerte dalla musica elettronica contemporanea caratterizzano il sound del gruppo, che riesce a fondere potenti riff di chitarra e beat elettronici.

Davide Faralli: Voce

Simone Vaccaro: Chitarra

Francesco Pierangeli: Basso, Beatmaker, Back vocal

Luca Carloncelli: DJ, Back vocal

https://www.youtube.com/watch?v=CizuErvdh1k

VENERDÌ 15 SETTEMBRE

Serata Metal in collaborazione con Headbangers Hall

Evermore – ore 22

Evermore è una band rock di Perugia. Formati da poco tempo, hanno pubblicato un EP "Outdriven", prodotto in collaborazione con (R)esisto Distribuzione, e un primo album in via di registrazione. Gli Evermore suonano heavy rock con grandi sfumature punk. Le loro influenze musicali hanno radici profonde in band come Black Sabbath, The Stooges, Black Flag e Slayer.

https://www.youtube.com/watch?v=ob690Zd2wag

Creepy Smiley Face – ore 23

Nati nel 2017, quattro ragazzi spinti da una grande passione in comune, ed un incredibile voglia di

far sentire la propria voce e le proprie idee. Chitarre dalle sfumature forti, basso e batteria potenti e definiti, testi che raccontano storie di questo mondo sempre a testa alta, con il sorriso enorme stampato su una faccia terrificante, quella dei Creepy Smiley Face. Il primo singolo ''Harakiri'' della Band esce a giugno 2021.

Simone Billi: Voce

Maicol Silvestri: Chitarra

Simone Persici: Chitarra

Alessandro Massinelli: Batteria, Cori

https://www.youtube.com/watch?v=TNNlZkblK0E

Craving4caffeinE – ore 24

I Craving4CaffeinE sono un duo perugino che spazia dall'hard rock al new metal, coniugando influenze e sfumature provenienti da generi molto diversi tra loro.

Simone “Poca” Matteucci: Chitarra, Voce

Matteo ‘Cav’ Cavallaro: Batteria

https://www.youtube.com/watch?v=slbs_RsdCIE

SABATO 16 SETTEMBRE

Luna Precipita – ore 22

Luna Precipita è una band Alternative Shoegaze di Perugia. Formatasi nel 2021 dal bisogno dei quattro componenti di esprimere attraverso la propria musica quella incomunicabilità sociale tipica della Gen Z alla quale appartengono, la band basa le proprie radici musicali sul sound di pilastri moderni dell’Alternative internazionale come Fontaines D.C. e Wolf Alice oltre che sul sound classico di artisti del calibro di My Bloody Valentine e Slowdive. Nel 2022 si legano a Jap Records, per la quale è uscito il 16 Dicembre l’EP d’esordio “Luci ed Ombre”.

Eugenio Ranfa: Basso

Filippo Bistocchi: Chitarra

Marta Cianchetta: Voce

Riccardo Tobia: Batteria

https://www.youtube.com/watch?v=TWFNEQvb1h0

NUR. – ore 23

NUR. è una band di Perugia. Fin da subito emergono le influenze alternative e post/rock del progetto. Ad aprile 2018 entrano in studio per registrare il loro primo album “àlea”. Durante i mesi di pandemia i NUR. intraprendono poi un percorso di composizione, terminato a gennaio 2023 con la realizzazione di “Tensione superficiale”, singolo preludio di “A cosa serve questa paura”, secondo album della band.

Leonardo Fortunati: Chitarra

Massimiliano Rrapaj: Basso

Beatrice Bernardini: Voce

TommasoDonati: Synth

Francesco Busti: Batteria

https://www.youtube.com/watch?v=FlrHPUvE0mc

Slebo – ore 24

Slebo è un complesso musicale che unisce l’elettronica al punk, rompendo gli schemi da oltre 0,8 anni. Odia i fiori ma li rispetta perché crede nella loro importanza, ama i colori e, certa del fatto che le persone ne abbiano perso la percezione, per riportarli nella società beve solo acqua frizzante.

Daniele: Synth, Voce

Alessandro: Synth, Voce

Cristian: Batteria

https://www.youtube.com/watch?v=r66sBpEMUh8