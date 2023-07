Umbria Jazz, un'altra giornata di mostri sacri: Rava e Hersch, Stewart Copeland reinventa i Police

Enrico Rava con Fred Hersch al teatro Morlacchi. Stewart Copeland insieme all'Orchestra da camera di Perugia e all'Umbria Jazz Orchestra. Basterebbe questo per raccontare un'altra giornata eccezionale del lungo compleanno di Umbria Jazz. Cinquanta anni di storia in musica. Copeland propone i successi dei Police arrangiati per orchestra con una veste rinnovata e rivoluzionata, ma quelle canzoni sono dei monoliti che riconosceresti in qualsiasi versione.

Il pubblico apprezza, ma per vederlo sotto al palco bisogna aspettare il bis, mentre Copeland, per tutto il concerto, è saltato qua e là, si è alternato alla batteria, ha preso la chitarra, scherzato con il pubblico, lanciato bacchette, cimelio molto ambito.

Il tuffo nella magia dei Police, rivisti e corretti, però, come tutte le cose belle, finisce. Finisce quando attaccano i Mwenso & The Shakers, a cui è stato riservato il palco dell'aftershow. Spettacolo potente e coinvolgente come si è potuto apprezzare in questi giorni, anche in pieno sole.