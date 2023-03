Umbria Jazz, torna Herbie Hancock. Poi Bollani e Kyle Eastwood

Con Bob Dylan il 7 luglio, Stefano Bollani e Kyle Eastwood con “Eastwood Symphonic” with Umbria Jazz Orchestra per l'8 luglio. E ancora Somi ed Herbie Hancock per il 9. Così si completa il programma dell'Arena Santa Giuliana per l'edizione del cinquantesimo di Umbria Jazz. A fine mese, ha annunciato il direttore artistico Carlo Pagnotta, il cartellone completo sarà annunciato.

Tra le novità anche l'aftershow sempre all'arena. Altre novità sono attese nei prossimi giorni.