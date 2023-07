Umbria Jazz, Rhiannon GIddens e Francesco Turrisi costruiscono un ponte tra Italia e Usa nel segno del folk

Rhiannon Giddens e Francesco Turrisi nel 2022 hanno vinto un Grammy come best folk album. Il perché lo hanno dimostrato ieri, all'Arena Santa Giuliana. Uno spettacolo intenso, divertente, appassionato. L'incontro, riuscito, tra Italia e Stati Uniti, nel segno della musica popolare, a dimostrare, una volta di più, che i confini stanno sulle carte.

Un concerto centrato che completa la proposta di Umbria Jazz che continua a collezionare assi della musica. E il fatto che, nel pubblico ci fosse anche Carlo Pagnotta certifica come questa scelta fosse voluta e attesa. La doppia standing ovation che sottolinea l'esibizione del duo è la conferma che, una volta di più, la scelta è stata azzeccata. Nick the Nightfly, tornato a presentare i concerti del mainstage dopo una parentesi in panchina per un calo di voce, lo scandisce: Umbria Jazz uno dei 5 eventi nel mondo per il jazz.

A seguire, sul palco gli Snarky Puppy, già passati per l'Arena Santa Giuliana, ormai una conferma del nuovo jazz che sperimenta con l'elettronica. Un'esibizione compatta, densa di suoni. Una conferma. Meno piacevole la luce verde indirizzata verso i fotografi impegnati sotto palco nell'area autorizzata e durante i tempi stabiliti,