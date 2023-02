Umbria jazz, pioggia di Grammy sul conquantesimo

Snarky Puppy, Stewart Copeland, già annunciati all’Arena Santa Giuliana, Samara Joy, in programma al Teatro Morlacchi, e Ranky Tanky, artist resident a luglio, tra i vincitori dell’edizione 2023 dei Grammy.

Assoluta protagonista della cerimonia è stata Samara Joy, vincitrice come miglior artista esordiente e miglior album jazz vocale. Un trionfo per la cantante che il pubblico di UJ ha conosciuto e apprezzato lo scorso luglio e che nella prossima edizione di UJ potrà ascoltare al Teatro Morlacchi il 16 luglio.

Premio come Best Contemporary Instrumental Album per Snarky Puppy, in programma all’Arena santa Giuliana il 12 luglio, e per Stewart Copeland, in programma il 14 luglio con la UJ Orchestra, che ha vinto nella categoria Best Surround Sound Album con il suo progetto Divine Tides.

Ranky Tanky, band esordiente a Uj che sarà resident per i 10 giorni del festival, ha vinto il premio per il Best Regional Roots Music Album.