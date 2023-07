Umbria Jazz, la classe di Paolo Conte per l'ultimo sabato dell'evento. Il programma del 15 luglio

Paolo Conte, l'avvocato, è il protagonista di oggi, sabato 15, al lungo compleanno di Umbria Jazz. Sarà alle 21 all'Arena Santa Giuliana. A seguire, l'aftershow firmato Ray Gelato & The Giants.

Per gli appuntamenti gratuiti, alle 11.30 e alle 18 la parata dei Funk Off, mentre ai giardini Carducci, alle 13 Sugarpie & The Candymen, alle 14.30 Modalità Trio, alle 17 Ranky Tanky, alle 18.30 Berklee Umbria Jazz Clinics Award Group. E ancora: alle 20 Ray Gelato, alle 21.30 Shake 'Em Up Jazz Band, alle 23 Ranky Tanky, alle 0.30 The New Orleans Mystics.

In piazza IV Novembre, alle 19.30 Tribunal Mist Jazz Band, alle 21.30 J.P. Bimeni & The Black Belts, alle 23 Mwenso & The Shakes, alle 0.30 Funk Off on stage special guest Nadyne Rush.

Alle 11 alla Felrtrrinelli la presentazione del libro "Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera". Alle 12, alla sala Podiani Marc Ribot. Alle 13, alla Bottega del Vino, Accordi Disaccordi, e alla Taverna, Shaje 'Em Up Jazz Band, alle 15.30 sempre alla Podiani, replica Marc Ribot, alle 17 al Morlacchi, Kenny Barropn Trio con Kyoshi Kitagawa e Savannah Harris. Alle 18.30, Mitch Woods al Priori Secret Garden e alle 19 Modalità Trio alla Bottega del Vino.