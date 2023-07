Umbria Jazz, l'omaggio del Blueside ai cinquant'anni del festival

Dopo l’apertura del primo concept jazz club di Perugia e una serie di iniziative di alto profilo già realizzate tra musica, degustazioni, cocktail d’autore, arte, fotografia e poesia, per celebrare i cinquant’anni di Umbria Jazz, verranno organizzati alcuni eventi molto attesi, con ingresso libero. Il Blueside Jazz Club ha voluto così rendere omaggio a questi cinque decenni di jazz che hanno portato la regione umbra ad essere riconosciuta in tutto il mondo come luogo di contaminazione artistica e musicale, apportando un suo contributo con concerti di musica Jazz previsti tra il 12 e il 14 luglio nel rinnovato spazio situato in via Oberdan, 39/41.

Nello specifico, il programma Blueside Summer Jazz prevede la presenza di tre gruppi: mercoledì 12 luglio alle ore 22:00 si aprono le danze con Alberto Mommi quartet, accompagnato da Alberto Mommi al sax, Manuel Magrini al piano, Andrea Ambrosi al contrabbasso, Fabio D’Isanto alla batteria; giovedì 13 luglio alle 22 è la volta delle Brigate Gialle, Yellowjackets tribute, una band composta da Aldo Milani al sax, Flavio Timpanaro al basso, Alessio Buccella al piano e Francesco Favilli alla batteria. Mentre per venerdì 14 luglio alle 22 è atteso il Duck Step Trio con tre musicisti: Giò Belli alla chitarra, Luca Marianini alla tromba e Graziano Brufani al contrabbasso. Per tutti questi concerti, l’entrata è libera. Durante queste tre serate al Blueside Jazz Club sarà anche possibile degustare ottimi cocktail serviti su particolari bicchieri di design in vetro borosilicato, molto innovativi e capaci di dare enfasi a un’emozione con il loro stile sempre molto ricercato. Insomma, in questo particolare ambiente, divenuto ormai un luogo di ritrovo per appassionati di bellezza – che qui viene magicamente espressa attraverso un percorso di cultural experience –, sarà possibile immergersi in un contesto in cui si respira una fusione creativa di arti, filosofia, artigianato e pittura, ulteriormente esaltate da esperienze gastronomiche e sensoriali con degustazioni olfattive speciali. Questa “three days” sarà senz’altro un’occasione conviviale di incontro per godersi un po’ di musica Jazz, ritmata e gradevole all’ascolto, all’insegna di momenti di divertimento, spensieratezza e allegria. Del resto il dna di questo concept Club, con la sua magia e unicità, si contraddistingue grazie alla sua cifra stilistica così originale e davvero fuori dal tempo, che si materializza nella fusione di un materiale nobile quale è il vetro, che riveste muri e pareti, con l’armonia delle note di musica jazz, blues e soul. Lo tesso Roberto Falocci, presidente di Steroglass, azienda proprietaria del brand Blueside, nel raccontare le caratteristiche di questo Jazz Club così innovativo e inclusivo, si sente in dovere di sottolineare come questo spazio vuole diventare un punto di riferimento per gli appassionati di tale genere musicale, allargando il pubblico anche a persone curiose di vivere esperienze originali e accattivanti. In definitiva, si può senz’altro affermare che il Blueside Jazz Club Cultural Experience si presenta come un vero e proprio circolo culturale, aperto a esperienze artistiche variegate che riescono a coniugare l’amore per il design, l’artigianato, la fotografia, l’arte. “Ci proponiamo – continua Falocci – di regalare ai nostri ospiti atmosfere emozionanti uniche e raffinate all’insegna della passione e della familiarità”. E dopo questi eventi musicali di Jazz che si terranno a luglio nell’atmosfera di Umbria Jazz, gli appuntamenti al Blueside Jazz Club riprendono dopo l’estate con il primo vernissage previsto per domenica 10 settembre con una mostra di pittura “Opere di una vita” di Pierluigi Tintori.