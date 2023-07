Umbria Jazz, l'armonica di Bob Dylan scioglie i cuori dell'Arena

Quando, da dietro il piano dove è rimasto per quasi due ore, prende l'armonica a bocca e inizia a suonare, l'Arena Santa Giuliana, che fino a quel momento è rimasta composta e in religioso silenzio ad ascoltare il menestrello, cede alla tentazione. Dalla platea si muove un'onda che arriva sotto al palco per vederlo da vicino, ballare, applaudire ancora una volta Bob Dylan e i cinque musicisti che lo hanno accompagnato in questa cavalcata tra folk, blues e rock. Ma l'abbraccio dura un attimo, il concerto è all'epilogo. Dylan supera il piano, si fa più vicino, il tempo di un saluto poi sul palco cala il buio.

Spettacolo concluso, titoli di coda sull'esibizione evento che ha aperto il main stage del cinquantennale di Umbria Jazz. Concerto con diverse limitazioni, a partire dai cellulari, "imbustati" nelle apposite custodie all'ingresso, poi niente foto, niente video, nessuno in piedi, disattivati i maxischermi. Lunghe file agli ingressi per via dei controlli, ma anche del numeroso pubblico che ha riempito l'Arena. Su una scena rosso fuoco si staglia la voce di Roberto Allen Zimmerman e le note dei musicisti che lo accompagnano. "Che ne pensate? Sono bravi o no?" chiede al pubblico dopo aver rotto il silenzio di un'ora e un quarto di musica filata per un "Grazie, very grazie". Ha già intrapreso la parte conclusiva del set che mette insieme quasi due ore di musica e 17 canzoni. Mancano alcuni grandi classici che anche lo spettatore meno esperto avrebbe voluto sentire, ma il risultato non cambia. A 82 anni, Bob Dylan dona all'Umbria, e Umbria Jazz se lo è regalato per il suo speciale compleanno, un momento unico. Il cantautore statunitense mancava da Perugia da 22 anni, una lunga attesa che è stata ripagata.