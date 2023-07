Umbria Jazz, Joe Bonamassa chiude l'edizione del cinquantennale: il programma di domenica 16

Suona la campana dell'ultimo giro per la grande festa dei cinquant'anni di Umbria Jazz. Joe Bonamassa avrà il compito di chiudere l'Arena Santa GIuliana con il suo concerto previsto per le 21. Dopo di lui, nell'afershow, al palco dell'area food The New Orleans Mystics.

Gli appuntamenti gratuiti iniziano alle 11.30 con la street parade dei Funk Off, che sarà ripetuta alle 18. Ai giardini Carducci, alle 13 Modalità Trio, alle 14.30 Mitch Woods, alle 17 Sugapie & The Candymen, alle 18.30 Mwenso & The Shakes, alle 20 Sugarpie & The Candymen, alle 21.30 Shake 'Em Up Jazz Band, alle 23, Mwenso & The Shakes, alle 0.30 J.P. Bimeni & The Black Belts. In piazza IV Novembre, alle 19 Berklee Umbria Jazz Clinics Award Group, alle 21.30 e alle 23.30 Ray Gelato & The Giants.

E ancora, alle 13, alla Bottega del Vino, Accordi Disaccordi e alla Taverna Shake 'Em Up Jazz Band, alle 15.30, a Palazzo Baldeschi, Dario Cecchini con "Echoes", alle 17 Samara Joy al teatro Morlacchi, alle 18.30 al Priori Secret Garden Modalità Trio, alle 19 alla Bottega del Vino Mitch Woods. Si chiude alla Taverna 36 con l'appuntamento 'round midnight.