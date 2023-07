Umbria Jazz, il programma di martedì 11 luglio

Serata per jazzisti “puri” quella di martedì 11. All’Arena Santa Giuliana si esibiranno Brad Mehldau in trio e il quartetto di Brandford Marsalis. Si inizia alle 21.

Per quanto riguarda gli appuntamenti gratuiti, alle 11.30 e alle 18 la street parade dei Funk Off. AI Giardini Carducci, alle 13, Sugarpie & The Candymen, alle 15 lo showcase dei musicisti finalisti del Conad Jazz Contest, alle 18.30 Shake ‘Em Up Jazz Band, alle 20 ancora Sugarpie & The Candymen, alle 21.30 Mwenso & The Shakes, alle 23 Ray Gelato & The Giants, alle 0.30 The New Orleans Mystics.

In piazza IV Novembre, alle 19, Crescent Superband, alle 21.30 Shake ‘Em Up Jazz Band, alle 23.30 J.P. Bimeni & The Black Belts.

Alle 11, alla libreria Feltrinelli, la presentazione del libro “Gato Barbieri. Una biografia italiana tra jazz, pop e cinema”. Alle 12, alla sala Podiani della Galleria nazionale dell’Umbria, Olivia Trummer & Nicola Angelucci. Alle 13, alla Bottega del Vino Accordi Disaccordi, alle 15.30 alla sala Podiani, David Virelles.

Alle 16.30 Jazz@Conservatorio con il concerto degli studenti del Francesco Morlacchi. Alle 17 Gianluca Petrella al teatro Morlacchi, alle 18.30 Mitch Woods al Priori Secret Garden e alle 19 Modalità Trio alla Bottega del Vino.

Si chiude con il ‘round midnight alla Taverna 36 con Deart Drexter Quintet.