Umbria Jazz, i Police protagonisti con Stewart Copeland. Tutti gli appuntamenti di venerdì 14 luglio

Siamo entrati nel vortice dell'ultimo weekend di Umbria Jazz e del suo cinquantesimo anniversario. A scandire il tempo di questa giornata è la batteria di Stewart Copeland, ex batterista dei Police, che dei Police, alle 21, presenterà i brani più famosi arrangiati per orchestra. E le orchestre che lo affiancheranno sono quella di Umbria Jazz e l'Orchestra da Camera di Perugia. Ore 21. Chiudono la serata Mwenso & The Shakers.

Per gli appuntamenti gratuiti, alle 11.30 e alle 18 la parata dei FUnk Off in centro storico. AI giardini Carducci, alle 13, Modalità Trio, alle 14.30 Mitch Woods, alle 17 J.P. Bimeni & The Black Belts, alle 18.30 Berklee Umbria Jazz Clinics Award Group, alle 20 Shake 'Em Up Jazz Band, alle 21.30 Ray Gelato, alle 23 Ranky Tanky, alle 0.30 J.P. Bimeni & The Black Belts.

In piazza IV Novembre, alle 19 Harmcore Jazz Band, alle 21.30 The New Orleans Mystics, alle 23.30 Funk Off on stage.

E ancora: alle 11.30 alla sala Podiani della Galleria nazionale dell'Umbria, Joey Baron, Robin Verheyen e Bram De Looze per "MixMonk". Alle 13, alla Bottega del VIno si pranza con Accordi Disaccordi, alle 15.30, alla sala Podiani è la volta di Vanessa Tagliabue, mentre alle 17 al Morlacchi c'è la leggenda di Enrico Rava. Alle 18.30, al Priori Secret Garde, Modalità Trio, alle 19 alla Bottega del Vino, Mitch Woods. Si chiude alla Taverna 36 con le jam session.-