Umbria Jazz, finalmente Bob Dylan. Ma niente cellulari

Chiudere per Bob Dylan non è stato semplice. "Un parto", ha scherzato il presidente della fondazione Umbria Jazz, Gianluca Laurenzi. "Prima non voleva andare neanche in Giappone, poi non voleva fare più concerti all'aperto. Alla fine..." racconta il direttore artistico Carlo Pagnotta, fiero di questo traguardo e di un programma che mette insieme grandi nomi pop e mostri sacri del jazz. "A fine mese vi sveliamo il cartellone del Morlacchi e della Podiani, e pure i gratuiti. Bei nomi" assicura, ricordando Samara Joy, una scoperta da Grammy che c'era anche l'anno scorso.

Bob Dylan, l'impresa per un concerto che andrà in prevendita dal 18. E che presenta più di una avvertenza: niente cellulari, niente gente in piedi. "E niente biglietti gratis, almeno per me".

Le indicazioni per il concerto di Dylan.

Vietata ogni ripresa video e fotografica.

Così Umbria Jazz: "Su richiesta dell’Artista, questo concerto e? un "PHONE FREE SHOW", ciò? significa che i telefoni non sono ammessi in sala durante il concerto.

Come funziona?

Una volta arrivato sul posto, Yondr (la compagnia di custodia per telefono impegnata in questo concerto) avrà? il suo personale dedicato a disposizione per aiutarti a mettere il tuo telefono in una custodia chiusa e sicura, che manterrai con te per tutta la serata.

Cosa devo fare se ho un'emergenza e ho bisogno di accedere al mio telefono?

Puoi sbloccare la custodia del telefono in qualsiasi momento recandoti in un'area dedicata e segnalata, destinata all'uso del telefono. Non esitare a chiedere aiuto a un membro dello staff di Yondr.

Perché? lo stiamo facendo ed e? obbligatorio?

Avendo sperimentato questa modalità? senza telefono durante i tour recenti, crediamo che crei un’esperienza migliore per tutti i presenti. I nostri occhi si aprono un po' di più? e i nostri sensi sono leggermente più? acuti quando perdiamo la stampella tecnologica a cui ci siamo abituati. E si?, e? obbligatoria e non negoziabile".