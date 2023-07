Umbria Jazz, è il giorno di Ben Harper: il programma del 13 luglio

Umbria Jazz cala un altro asso. Questa sera è la sera di Ben Harper, sul palco dell'Arena Santa Giuliana con The Innocent Criminal. Ma la giornata riserva diverse perle tutte da ascoltare e vedere. Alla sala Podiani della Galleria nazionale dell'Umbria, alle 12 e alle 15.30, per esempio, c'è Danilo Rea. Alle 17, al teatro Morlacchi vanno in scena Danilo Pérez, John Patitucci e Adam Cruz.

Per pranzo, l'appuntamento è alle 13 alla Bottega del Vino con Accordi Disaccordi. Aperitivo al Priori Secret Garden con Mitch Woods, ore 18.30. Alle 19, ancora alla Bottega del Vino, Modalità Trio.

Per gli appuntamenti gratuiti, alle 11.30 e alle 18, la parata dei Funk Off. Ai giardini Carducci, alle 13 Modalità Trio, alle 14.30 Mitch Woods, alle 17 Shake 'Em Up Jazz Band, alle 18.30 Sugarpie & The Candymen, alle 20 J.P. Bimeni & The Black Belts, alle 21.30 Ranky Tanky, alle 23 Shake 'Em Up Jazz Band e alle 0.30 The New Orleans Mystics.

In piazza IV Novembre alle 19 Philadelphia Jazz Orchestra, alle 21.30 Mwenso & The Shakes, alle 23.30 Ray Gelato & The Giants.

Per i tiratardi al Santa Giuliana, dopo il concerto di Harper, l'aftershow firmato da J.P. Bimeni & The Black Belts. Alla Taverna 36 'roundmidnight con il progetto Dear Dexter e poi jam session.