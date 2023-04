Umbria Jazz, aperte le iscrizioni per il Conad Contest

Conad e Umbria Jazz, storici partner legati dall’amore per il jazz, hanno lanciato ieri ufficialmente la decima edizione del concorso, aperto a giovani musicisti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni. Il contest offre la grande opportunità per le 10 band finaliste, selezionate dalla community online e da una giuria tecnica, di esibirsi sul prestigioso palco di Umbria Jazz (Perugia, 7-16 luglio), oltre a premi in denaro a sostegno della carriera per i vincitori.

Fino al 21 maggio, gli aspiranti musicisti jazz liberi da contratti discografici o editoriali in corso, potranno iscriversi gratuitamente, caricando almeno tre brani del loro repertorio direttamente sul sito www.conadjazzcontest.it.