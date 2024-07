"Concerti al tramonto" sulla Torre degli Sciri: arte, musica e degustazioni

Lo scorso weekend l’inizio di Umbria ha trasformato il rooftop della Torre degli Sciri in un palco suggestivo, con una vista mozzafiato dall’unica torre di Perugia che ha fatto da cornice ai “concerti al Tramonto”.

Un’idea nata tra amiche, come sempre succede per i progetti migliori, Marianna Casavecchia di #Spazio Galleria d’arte e le sorelle Goretti, Sara e Giulia delle omonime cantine di Perugia e Montefalco, con la collaborazione dell’associazione Priori Aps, il supporto gastronomico del ristorante Macaone, che si trova proprio sotto la torre in via dei Priori 105 e le farine di qualità dei Molini Fagioli.

Una collaborazione nata dal desiderio di far conoscere e far vivere il nostro territorio, dall’emozionante vista della città di Perugia, in un’ottica nuova ed unica, con un palinsesto che tocca diversi generi musicali: l’esperta chitarra di Giovanni Pala, Dj Frankie e Sax Man con Stefano Menicucci.

Tra calici dei Vini Goretti ed i colori delle opere d’arte di Fulvio Bifarini, attualmente esposte in una mostra personale presso #Spazio in via Bonazzi 57, questa l’offerta variegata di -Musica, Vino ed Arte.

Da giovedì si continua, con una scaletta per tutti i gusti, sono aperte le prenotazioni per il 18/07 con Perusia String Quartet, il 19/07 con Dj Faust-T, il 20/07 Lorenzo Borseti e la sua chitarra, terminerà il 21/07 Michele Tremamunno con Electric Violin e DJ set. Una serie d’incontri per valorizzare territorio, prodotti tipici, cultura e soprattutto l’Amicizia come collante indissolubile.



Eventi su prenotazione, visti i posti limitatissimi (https://www.vinigoretti.com/esperienze/).