Umbria Jazz: al Santa Giuliana Snarky Puppy. Ray Gelato abbraccia il suo pubblico. Tutto il programma di mercoledì 12 luglio

Serata nel segno delle mille sfumature del jazz questa sera. All’Arena Santa Giuliana Rhiannon Giddens con Francesco Turrisi e, a seguire, Snarky Puppy. Nell’aftershow, Ray Giants & The Giants.

Per i concerti gratuiti, invece, si parte alle 12 con i Funk Off che si esibiscono al terminal del Minimetrò e in corso Vannucci, alle 18.

Ai Giardini Carducci, alle 13, Modalità Trio, alle 15.30 lo showcase dei finalisti del Conad Jazz Contest, Alle 18.30 Ray Gelato & The Giants, alle 20 Sugarpie & The Candymen, alle 21.30 Shake ‘Em Up Jazz Band, alle 23 Ranky Tanky, alle 0.30 J.P. Bimeni & The Black Belts.

In piazza IV Novembre, alle 19.30 Soul Research Foundation, alle 21.30 The New Orleans Mystics, alle 23.30 Mwenso & The Shakers.

La mattinata inizia alle 11 con la presentazione del libro “Gi a rocch Jazz”, alle 11.30 al salone d’onore di Palazzo Donini la presentazione della Guida di Repubblica dedicata ai 50 anni di Umbria Jazz, alle 12 Rita Marcotulli alla sala Podiani, alle 13 Accordi Disaccordi alla Bottega del Vino, alle 15, alla sala Podiani, Enrico Morelli con Francesco Lento, Daniele Tittarelli e Matteo Bortone. Alle 16.30, Jazz@Conservatorio con il concerto degli allievi del conservatorio Francesco Morlacchi. Alle 17, al teatro Morlacchi, “Play Petruccini” con Chano Dominguez, Fabio Boltro, Martin Leiton, Michel Olivera e special guest Stefano Di Battista. Alle 18.30 al Priori Secret Garden, Modalità Trio, alle 19 alla Bottega del Vino, Mitch Woods.

Dalle 10, ai giardini di Santa Giuliani i laboratori di Uj4Kids.