Umbria Jazz 2024, i primi colpi: Raye, Toto e Nile Rodgers & Chic

Annunciati i primi nomi dell’edizione 2024 di Umbria Jazz, in programma a Perugia dal 12 al 21 luglio.

Il 14 luglio esordio al Festival per Raye: una delle artiste più seguite in streaming al mondo, con oltre 3 miliardi di ascolti. Nel Regno Unito ha all'attivo un doppio disco di platino, cinque dischi di platino, quattro d'oro e quattro d'argento, oltre a molteplici riconoscimenti internazionali. È anche indiscutibilmente una delle più importanti autrici avendo scritto brani per artisti del calibro di John Legend, Ellie Goulding, Khalid, David Guetta, Diplo e Beyoncé. Il suo nuovo album, "My 21st Century Blues", che segue “Euphoric Sad Songs” del 2020, è un lavoro profondamente personale composto da tredici canzoni, che tocca tutti i temi, dalle difficoltose esperienze nell'industria musicale agli abusi sessuali, agli stupri, al dismorfismo corporeo, alle dipendenze, alla misoginia e persino ai cambiamenti climatici.

I Toto, in programma il 17 luglio, sono una delle band di maggior successo di vendita nel mondo sia a livello di tour che di album (28, con oltre 40 milioni di copie). La band di Steve Lukather e soci ha composto brani, come “Africa”, “Hold the Line”, “Rosanna” o “Georgy Porgy”, che hanno dominato le classifiche e sono entrate nella leggenda. I Toto arriveranno in Italia sulla scia di un album live, With a Little Help From My Friends, uscito pochi anni fa.

Il disco, registrato a Los Angeles, ha rappresentato l’occasione per Steve Lukather, Joseph Williams e David Paich di introdurre la nuova formazione composta da musicisti incredibile come John Pierce, Robert ‘Sput’ Searight, Steve Maggiora, Dominique ‘Xavier’ Taplin e Warren Ham.

Il 20 luglio tornano a UJ Nile Rodgers & Chic in esclusiva italiana, e Veronica Swift.

Nile Rodgers è l’iconico cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano che dagli anni ’70 ad oggi ha scritto e prodotto capolavori tutt’ora memorabili. Vincitore di numerosi Grammy Award, è un membro della Rock & Roll Hall of Fame e della Songwriters Hall of Fame. Come co-fondatore di CHIC, Rodgers è stato pioniere di un linguaggio musicale che ha generato successi da top chart come "Le Freak", il singolo più venduto nella storia della Atlantic Records, innescando l'avvento dell'hip-hop con "Good Times". Il suo lavoro nella CHIC Organization, tra cui "We Are Family" con Sister Sledge e "I'm Coming Out" con Diana Ross e le sue produzioni per artisti come David Bowie ("Let's Dance"), Madonna ("Like A Virgin") e I Duran Duran (“The Reflex”) hanno venduto oltre 500 milioni di album e 100 milioni di singoli in tutto il mondo, mentre le sue collaborazioni innovative e di tendenza con Daft Punk (“Get Lucky”), Daddy Yankee (“Agua”) e Beyoncé (“Cuff It”) lo rendono il genio indiscusso della musica funk, soul e pop.

A Perugia suonarono nel 2005, e in quella occasione dimostrarono che se è vero che sono stati soprattutto una dance band in piena auge ai tempi della disco music, è anche indiscutibile che dentro quella formula fortunatissima batteva un cuore rock che si traduceva soprattutto in un lavoro assolutamente originale e classico allo stesso tempo.

Torna a UJ, dopo l’esordio del 2019, Veronica Swift che presenta il suo album omonimo uscito nel 2023, che segue “Confessions” (2019) e “This Bitter Earth” (2021). In questo ultimo lavoro l’artista amplia il suo repertorio ancorato al jazz più classico esplorando l'opera francese e italiana, la musica classica europea, la bossa nova, il blues, l'industrial rock, il funk e il vaudeville, dimostrando di essere una delle voci più versatili degli ultimi anni.

I biglietti per i concerti di Raye del 14 luglio e Nile Rodgers & Chic e Veronica Swift del 20 luglio saranno disponibili dalle 11 di giovedì 30 novembre. I biglietti del concerto dei Toto del 17 luglio dalle 10 di mercoledì 29 novembre.