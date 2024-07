Umbria Jazz 2024, tra puristi e star pop: il programma dei concerti principali

Circa 330 ore di musica, 12 palchi, 87 band, 580 artisti e 238 eventi. Sono i numeri di Umbria Jazz 2024. Il festival, che ha superato il mezzo secolo di vita, è in programma a Perugia dal 12 al 21 luglio. Con un'anteprima che si svolgerà mercoledì 11, in due momenti distinti. In corso Cavour e Borgo XX Giugno, infatti, sarà tempo di Uj4Kids, con Bourbon Street al Borgobello, la mezzanotte bianca del jazz con le scuole di musica di Perugia. In piazza IV Novembre, dalle 21.30, invece, il concerto Banda Musicale dell’Esercito Italiano.

L'occasione per riscaldare i motori in attesa dell'inizio vero e proprio dell'evento che, come da tradizione, mette insieme grande jazz e proposte più pop.

ARENA SANTA GIULIANA

Sul palco principale del festival, dalle 21, si esibiranno Vinicio Caposella, in un omaggio a Sergio Piazzaoli a dieci anni dalla sua morte, e Richard Galliano New York Tango Trio (12 luglio), Lenny Kravitz (13 luglio), Raye e Cha Wa (14 luglio), Gil Evans Remembered e Potter / Mehldau / Patitucci / Blake (15 luglio), Hiromi's Sonicwonder e Liz Wright (16 luglio), Toto (17 luglio), Somi e Fatoumata Diawara (18 luglio), Roberto Fonseca "La Gran Diversión" e Chucho Valdés: Irakere 50 (19 luglio), Nile Rodgers & Chic e Veronica Swift (20 luglio), Pacific Mambo Orchestra e Djavan (21 luglio).

ARENA SANTA GIULIANA AFTER SHOW

A chiusura dei concerti principali, ancora musica all'Arena con Franco B (14 luglio), Simone Faraone (15 luglio), Giesse (16 luglio), Giò Brunetti (17 luglio), Lorenzo Morresi (18 luglio), Aura Safari (19 luglio), Feel Fly (20 luglio), Giorgio Valletta (21 luglio).

TEATRO MORLACCHI

Dalle 17: Kenny Barron Trio (13 luglio), Paolo Fresu Devil Quartet (13 luglio, ore 21.30), Kurt Rosenwinkel's The Next Step (14 luglio), Danilo Rea (15 luglio), SOMETHING ELSE! (16 luglio), Fabrizio Bosso About Ten (17 luglio), Alessandro Lanzoni Trio feat. Francesco Cafiso (17 luglio, ore 21.30), Christian Sands Trio (18 luglio), Enrico Rava "The Fearless Five" (19 luglio), Charles Lloyd Sky Quartet feat. Jason Moran, Larry Grenadier, Eric Harland (20 luglio), Kind Of Bill feat. Dado Moroni, Joe La Barbera, Eddie Gomez (21 luglio)

GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA - SALA PODIANI

Miguel Zenón & Luis Perdomo "El Arte del Bolero" (13 luglio, ore 12.30 e 15.30), Franco D'Andrea (14 luglio, ore 12), Micah Thomas Trio (14 luglio, ore 15.30), Vincent Peirani (15 luglio, ore 12), Vincent Peirani & Émile Parisien "Abrazo" (15 luglio, ore 15.30), Weave4 (16 luglio, ore 12), Rita Marcotulli (16 luglio, ore 15.30), Mirco Rubegni 5et "My Louis" (17 luglio, ore 12), Ramberto Ciammarughi (17 luglio, ore 15.30), Gianluca Petrella - Pasquale Mirra (18 luglio, ore 12), Eddie & The Kids (18 luglio, ore 15.30), Marco Mezquida (19 luglio, ore 12), Eleonora Strino Trio feat. Giulio Corini e Zeno De Rossi (19 luglio, ore 15.30), Giovanni Guidi (20 luglio, ore 12), Francesco Bearzatti - Paolo Birro "Play Billy Strayhorn" (20 luglio, ore 15.30), Enrico Pieranunzi (21 luglio, ore 12), Pieranunzi - Mirabassi - Bulgarelli "Racconti Mediterranei" (21 luglio, ore 15.30).