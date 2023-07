Umbria Jazz 2023, l'Arena Santa Giuliana per Bollani e Eastwood: il programma di sabato 8 luglio

Stefano Bollani e Kyle Eastwood, accompagnato dalla Umbria Jazz Orchestra e dall'Orchestra da Camera di Perugia sono gli ospiti del mainstage dell'Arena Santa GIuliana. Si inizia alle 21 e si prosegue con Ranky Tanky nell'aftershow. Ma per arrivarci, c'è prima una grande marcia in musica che inizia alle 11.30 con la tradizionale parata in centro storico dei Funk Off,

Poi dalle 13 i concerti gratuiti dei Giardini Carducci: alle 13 Mitch Woods, alle 14.30 alle 14.30 Modalità Trio (Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini), alle 17 Sugarpie & The Candymen, alle 18.30 The Neworleans Mystics, alle 20 Sugarpie & The Candymen, alle 21.30 J.P. Bimeni & The Black Belts, alle 23 Shake ‘Em Up Jazz Band alle 0.30 Mwenso & The Shakes.

In piazza IV Novembre, alle 19, University of New Hampshire Jazz Band, alle 21.30 New Orleans Mystics, alle 23.30 Ray Gelato & The GIants.

Ai Giardini del Santa Giuliana, dalle 10, i laboratori di Uj4Kids, mentre al Cinema Méliès, alla 10, alle 13, alle 15 e alle 17,30, la proiezione della docuserie Jazz Life.

GLI ALTRI EVENTI

Iniziano oggi gli appuntamenti di Jazz goes to the Museum alla sala Podiani della Galleria nazionale dell'Umbria. Alle 12, Nduduzo Makhathini.

Alle 13, alla Bottega del Vino si pranza con Accordi Disaccordi, alla Taverna con Shake ‘Em Up Jazz Band. Alle 15.30, sala Podiani, Dado Moroni. Al Teatro Morlacchi, alla 17, Mauro Ottolini & l'Orchestra Ottovolante. Alle 18.30, al Priori Secret Garden, aperitivo con Modalità Trio, mentre alle 19, alla Bottega del Vino, Mitch Woods.