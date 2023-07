Umbria Jazz 2023: il programma di venerdì 7 luglio

Ci siamo, il 50esimo anniversario di Umbria Jazz entra nel vivo. In attesa del concerto evento di Bob Dylan di questa sera, ore 21.30 all’Arena Santa Giuliana, c’è tanta musica da poter ascoltare. Ai Giardini Carducci si inizia alle 13 con Sugarpie & The Candymen, alle 14.30 Mitch Wood, alle 17 Modalità Trio (Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini).

Alle 18.30, J.P. Bimeni & The Black Belts, alle 20 Sugarpie & The Candymen, alle 21.30 Shake ‘Em Up Jazz Band, alle 23 J.P. Bimeni & The Black Belts e alle 0.30 The New Orleans Mistycs.

Alle 18 lo storico appuntamento della street parade con i Funk Off, mentre sul palco di piazza IV Novembre alle 21.30 Ranky Tanky e alle 23.30 Mwenso & The Shakes.

Alla Bottega del Vino, l’appuntamento con Jazz Wine & Gourmet Cousine è con gli Accordi Disaccordi. Alle 18.30 al Priori Secret Garden, Jazz Aperitif con Mitch Woods. Alle 19, alla Bottega del Vino, aperitivo con i Modalità Trio. Al Santa Giuliana, prima di Bob Dylan, alle 19.30 Accordi Disaccordi. After show con Ray Gelato & The Giants