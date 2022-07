Umbria Jazz 2022, secondo asso: Diana Krall. Il programma di venerdì 15 luglio

Secondo venerdì di Umbria Jazz. Si parte a ritmo di Funk Off, alle 11.30, con la street parade. Alle 12, alla sala Podiani della Galleria nazionale dell’Umbria, Paolino Bagnoli e Stefano Bagnoli. Alle 13, ai giardini Carducci, Shake ‘Em Up Jazz Band, alla Bottega del Vino, Accordi Disaccordi con Anais Drago. Mathis Picard alle 14.30 suona ai giardini Carducci, alle 15.30, alla sala Podiani, si esibisce Dino Rubino “Gesuè” con Daniele Di Bonaventura e Marco Bardoscia. Alle 17, al Morlacchi, Doctor 3 che celebrano i 25 anni, mentre ai giardini Carducci, Modalità Trio con Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini. Alle 18, torna la street parade dei Funk Off, alle 19, aperitivo in musica con Lorenzo Hengeller alla Bottega del Vino. Sempre alle 19, la Residente Band, la formazione che apre l’appuntamento ‘round midnight di via della Viola, sarà in piazza IV Novembre. E, in via della Viola, alle 19.30, ci sarà Mathis Picard. Alle 19.30, in piazza Matteotti, Sticky Bones. Alle 20, ai giardini Carducci, Samara Joy & Pasquale Grasso Trio. All’Arena Santa Giuliana, è la serata di Diana Krall, Pedro Martins aprirà l’esibizione. Appuntamento alle 21.

Alle 21.30, in via della Viola, LetterOne Rising Stars Jazz Award – Katherine Windfield Sextet, in piazza Matteotti, Nico Gori Quartet, Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi in piazza IV Novembre, Tuba Skinny ai giardini Carducci. Alle 23, ai Carducci, King Pleasure & The Biscuit Boys, in piazza Matteotti, Sugarpie & the Candymen. Alle 23.30, i Funk Off saranno sul palco di piazza IV Novembre. La Resident Band intorno a mezzanotte aspetta il pubblico in via della Viola, a seguire jam session.