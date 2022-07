Umbria Jazz 2022, è la serata di Dee Dee Bridgewater ed Incognito. Il programma di martedì 12 luglio

Signore e signori, ecco a voi Dee Dee Bridgewater. E' oggi il giorno della cantante che ha legato a doppio filo la sua storia con il festival di Perugia. C'era nel 1973 alla prima edizione, ci sarà questa sera all'Arena Santa Giuliana.

Ad aprire la quinta giornata dell'edizione 2022 del festival, la street parade deìi Funk Off alle 11.30. Alle 12, alla sala Podiani della Galleria nazionale dlel'Umbria, Giovanni Guidi con “100 Comizi D’Amore”.

Alle 13, ai giardini Carducci, Modalità Trio ovvero Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini. Mentre alla Bottega del Vino Accordi Disaccordi con Anaïs Drago , Alle 15, ai Carducci, nuovo appuntamento con il Conad Jazz Contest, mentre alle 15.30 alla sala Podiani, Luca Aquino & Natalino Marchetti.

Alle 16.30 Jazz@Conservatorio al conservatorio Morlacchi, mentre al teatro Morlacchi, alle 17 Vijay Iyer, Linda May Han Oh, Tyshawn Sorey.

Alle 18 si replica con i Funk Off e la street parade, Tuba Skinny alle 18.30 ai giardini Carducci, invece alle 19 in piazza IV Novembre, Denver Jazz Club Youth All-Stars. Alla stess ora, alla Bottega del Vino, Lorenzo Hengeller. In via della VIola, alle 19.30, Shake ‘Em Up Jazz Band.

Alle 20, ai Carducci, Mathis Picard, alle 21, all'Arena, si inizia con Dee Dee Bridgewater & The Memphis Soulphony per proseguire con gli Incognito. Alle 21.30, al chiostro di San Fiorenzo di via della Viola, Samara Joy & Pasquale Grasso Trio, gli Huntertones in piazza IV Novembre, Nico Gori Quartet in piazza Matteotti

Alle 23, King Pleasure & The Biscuit Boys in piazza IV Novembre, Sticky Bones ai giardini Carducci. A chiudere, alle 23.30, in piazza IV Novembre, Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi, e alle 0.30, ai Carducci, Tuba Skinny.