Umbria Jazz 2022, è il giorno di Herbie Hancock. Il programma di giovedì 14 luglio

Una serata tra le leggende quella che attende oggi il pubblico di Umbria Jazz. Alle 21, all’Arena Santa Giuliana, è tempo di Herbie Hancock. Apre il concerto, Pedro Martins.

Ma la giornata di musica, la numero 7, inizia come da tradizione con la street parade dei Funk Off alle 11.30.

Alle 12 alla sala Podiani, Stefano Bagnoli We Kids Trio con Giuseppe Vitale e Stefano Zambon. Alle 13, ai Carducci, Modalità Trio con Nico Gori, Massimo Moriconi ed Ellade Bandini. Alla Bottega del Vino, Accordi Disaccordi con Anais Drago. Alle 14.30, sempre ai giardini Carducci, Sticky Bones, alle 15.30 alla sala Podiani, Voice of Colours con Martin Valihora, Piotr Wylezof, David Doruzka, Daniele Camarda, Kornél Fekete-Kovacs, Radovan Tariska.

Alle 17, al Morlacchi, Charles Lloyd Quartet feat. Bill Frisell, mentre ai Carducci Shake ‘Em Up Jazz Band. Alle 18, street parade con i Funk Off e alle 18.30, ai giardini Carducci, Sugarpie & the Candymen che alle 21.30 saranno al chiostro di San Fiorenzo in via della Viola. Lorenzo Hengeller alle 19 è alla Bottega del Vino, mentre in piazza IV Novembre si esibisce la Utrechtse Studenten Bigband. Alle 19.30, in via della Viola, Mathis Picard, alle 20, ai giardini Carducci, King Pleasure & the Biscuit Boys. Alle 21.30, ai Carducci, Samara Joy & Pasquale Grasso Trio, in piazza IV Novembre Huntertones. In piazza Matteotti tocca a Lorenzo Hangeller. Alle 23, Tuba Skinny ai Giardini Carducci e Sticky Bones in piazza Matteotti. Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi alle 23.30 in piazza prima delle jam session di via della Viola.