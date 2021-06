Umbria Jazz 2021, conto alla rovescia iniziato!

Mancano davvero pochi giorni all'edizione 2021 di Umbria Jazz, attesa, desiderata, sofferta dopo il secondo inverno in pandemia.

Non è ancora l’Umbria Jazz di sempre, perché l’Umbria Jazz di sempre è, in fondo, l’apoteosi dell’assembramento. Non ci saranno i concerti in Galleria, quelli gratuiti e le Clinics del Berklee, per i quali si rimanda al 2022. Per queste ultime è in programma un evento celebrativo online il 9 luglio, come introduzione alla prossima edizione, la trentacinquesima con il College di Boston. Gli organizzatori hanno comunque messo in atto tutto quanto era possibile per dare agli amanti del jazz il meglio, considerate le circostanze.

E allora, via al programma!

Tutte le info complete e le modalità di acquisto dei biglietti sul sito ufficiale www.umbriajazz.it

Si inizia il 7 Luglio con l'anteprima dell'Orschestra Asclepio (Arena Barton Park ore 21.30)

Si prosegue l'8 Luglio al teatro Morlacchi con l'omaggio a Dante di Mauro Ottolini e i Sousaphonix, sono irzzazione del film di Francesco bertolini (1911) "Inferno" (ore 21).

9 Luglio

Ore 11 Sala dei Notari - Presentazione del libro "Abbiamo tutti un blues da piangere" di Giovanni Tommaso

Ore 17 Teatro Morlacchi - Rassegna delle Orchestre Italiane "Ritornello, Sinfonias e Cadenzas" Ethan Iverson, Umbria Jazz Orchestra feat Jeorge Rossy

Ore 21 Apertura Arena Santa Giuliana

• Emmet Cohen Trio

special guest Samara Joy McLendon

• Wynton Marsalis & Jazz at Lincoln Center Orchestra

10 luglio

• “Piano solo tributo a Chick Corea”

Stefano Bollani

• Billy Hart Quartet

with Ethan Iverson

________

11 luglio

• Julian Lage Trio

• Enrico Rava – Fred Hersch

• “Al Gir dal Bughi”

Dino Piana, Enrico Rava, Franco Piana, Dado Moroni, Gabriele Evangelista, Roberto Gatto

________

12 luglio

• Cécile McLorin Salvant Duo

feat. Sullivan Fortner

• Bokanté

featuring Michael League, Malika Tirolien, Bob Lanzetti, Jordan Peters, Jay White, Keita Ogawa, Jamey Haddad, André Ferrari, Roosevelt Collier

________

13 luglio

• “Harp vs. Harp”

Edmar Castaneda – Grégoire Maret

• Progetto speciale per Umbria Jazz

“Correspondence”

con Gianluca Petrella, Pasquale Mirra, Riccardo Onori, Blake Franchetto, Simone Padovani, Kalifa Kone, Reda Zine, DEM

________

14 luglio

• Brad Mehldau Trio

• Branford Marsalis Quartet

________

15 luglio

• Paolo Fresu “Heroes – Omaggio a David Bowie”

con Petra Magoni, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Christian Meyer

• “Voodoo Cello”

Imany

________

16 luglio

• “African Odyssey”

Angélique Kidjo

________

17 luglio

Cuban night

• “Viento y Tiempo”

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola’s band

• Cimafunk

________

18 luglio

• “Astor Piazzolla 100 anni”

Quinteto Astor Piazzolla

• Gino Paoli & Danilo Rea

• Funk Off on stage con Gino Paoli