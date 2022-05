Umbria Factory Off con JUNCTION 22 porta a Foligno la musica internazionale di 75 Dollar Bill

Prezzo non disponibile

Avranno pane per i loro denti gli appassionati di musica contemporanea nel mese di maggio. All'interno di un più vasto cartellone per un totale di cinque concerti, “UFO 22 - Umbria Factory Off” si incontrerà con “JUNCTION 22_rassegna musica dal vivo” in due occasioni.

“UFO 22 - Umbria Factory Off” nel mese di maggio incontra “JUNCTION 22_rassegna musica dal vivo” per due appuntamenti con la musica contemporanea, all’interno di un cartellone più vasto per un totale di cinque concerti.

Attraverso le proposte di questa rassegna si vuole quindi far luce su un’odierna tendenza verso la rimodulazione dei codici della canzone, alla ricerca di forme musicali che traggono ispirazione dalla contemporaneità e, al tempo stesso, evidenziano una provenienza dai tracciati classici più eterogenei.

Nuove collaborazioni quindi per la programmazione musicale di Umbria Factory Off e ZUT che insieme a Arci Subasio, T-Trane Record Store, CAOS - Centro arti opificio siri e Degustazioni Musicali presentano 75 Dollar Bill a Foligno e Mary Lattimore a Terni all’interno della rassegna di musica dal vivo Junction 22.

Mercoledì 4 maggio alle 21.30 suoneranno allo Spazio ZUT! di Foligno 75 Dollar Bill, trio newyorkese composto da Rick Brown, Che Chen e Andrew Lafkas. La musica elettrica e articolata del gruppo alterna episodi gioiosamente movimentati a una trance minimalista che brucia a fuoco lento: un ibrido inclassificabile che attinge tanto alle tradizioni modali di Africa, Asia e Medio Oriente quanto al primissimo blues elettrico, agli accordi spaziali di Sun Ra così come ai trascorsi wave e minimalisti della loro città natale.

Appuntamento alla sala carroponte del CAOS a Terni mercoledì 18 maggio alle 21.30 con Mary Lattimore. Arpista originaria della Pennsylvania da tempo residente a Los Angeles, perfettamente a suo agio tanto negli ambienti della classica contemporanea quanto nei circuiti dell'underground. Ha all'attivo numerosi album solisti - gli ultimi due, Silver Ladders (prodotto da Neil Halstead degli Slowdive) e Collected Pieces II, usciti sull'ottima Ghostly International - adorati da critica e addetti ai lavori, e vanta collaborazioni con personaggi del calibro di Kurt Vile, Grouper, Sharon Van Etten, Thurston Moore, Meg Baird e Steve Gunn.