L'Umbria che spacca, un risveglio dal sapore "rock" con i concerti all'alba

‘L’Umbria che Spacca’ 2022 è pronta a scaldare i motori con un evento in preparazione della grande kermesse musicale dedicata alle band regionali e non solo. Si chiama “Garden Stage” questa speciale anteprima e si aggiunge a quella principale in programma ai Giardini del Frontone. Sarà infatti allestita nel vicino Orto Medievale dell'Università degli Studi di Perugia, all'interno del complesso monumentale di San Pietro di Borgo XX Giugno, quindi vicino al main stage del Frontone.

L’idea degli organizzatori è quella di fare musica anche all'ora di colazione, in una location molto speciale, che dalle 6:30 alle 9:30 del mattino, nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2022, offirà uno particolare "risveglio". Ad esibirsi saranno Godblesscomputers (1 luglio, opening act MÖMI & Brown), Adriano Viterbini (2 luglio) ed Erio (3 luglio). Tre concerti all'alba quindi, sopra una cascatella, all’interno di un orto molto suggestivo e dentro ad un complesso storico, con una colazione ecosostenibile, in collaborazione con CAMS - Centro di Ateneo per i Musei scientifici. A seguire dalle 9:30 alle 11.45, grazie al FAI Giovani - Perugia, saranno effettuate pure delle visite aperte e gratuite, rivolte a tutti gli interessati, al complesso monumentale di San Pietro, ai Giardini del Frontone e a tutta la meravigliosa area di Borgo XX Giugno.

La presentazione ufficiale del programma

Per l’Umbria che spacca è arrivato anche il momento della presentazione ufficiale. La nona edizione del festival musicale sarà infatti illustrata in tutti i suoi dettagli alla stampa giovedì 9 giugno alle ore 10.30 a Palazzo della Penna di Perugia.

Il cartellone dei “big” già annunciato prevede quest’anno le esibizioni ai Giardini del Frontone della giovane cantautrice Ariete (30 giugno), del rapper Willie Peyote (1 luglio, opening act con Mobrici), del cantautore Brunori Sas (2 luglio, opening act Margherita Vicario) e della nuova Diva della scena musicale italiana Myss Keta (3 luglio, concerto ad ingresso gratuito).

‘L’Umbria che Spacca’ è ideato, sviluppato e promosso dall’associazione culturale Staff Roghers.

Nella home page del sito del festival, i link per le prevendite online dei concerti di Ariete (30 giugno), Willie Peyote e l’apertura di Mobrici (1 luglio), e Brunori Sas con l’opening act di Margherita Vicario (2 luglio), acquistabili anche nei punti vendita autorizzati.