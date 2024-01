L'UMBRIA CHE SPACCA 2024 edizione dai grandi nomi: dopo Salmo e Noyz Narcos, sul palco il grande duo Colapesce-Dimartino

Il duo siciliano Colapesce Dimartino sbarca in Umbria dopo i successi a Sanremo e l'uscita del loro ultimo album straordinario "Lux Eterna Beach" per regalare al pubblico de “L’Umbria che spacca” un concerto che si preannuncia epico. Appuntamento a Perugia mercoledì 3 luglio per un’anteprima della XI edizione del festival (4-7 luglio 2024) che segnerà l’avvio dell‘edizione più grande di sempre, pronta a solcare la rotta maggiore della creatività e dell'intrattenimento.

Dopo i primi grandi artisti annunciati in precedenza, con SALMO e NOYZ NARCOS (due dei maggiori esponenti della scena rap, hip hop/hardcore italiana) che si esibiranno sabato 6 luglio, “L’Umbria che spacca” fa salire sul palco un altro straordinario duo. I biglietti per il concerto saranno in vendita online su www.umbriachespacca.it a partire da mercoledì 24 gennaio alle ore 15. L'apertura dei punti vendita autorizzati è prevista per lunedì 29 gennaio alle ore 15. Prezzi biglietti: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita.

Il festival organizzato da Roghers Staff APS, consolidatosi come punto di riferimento nel panorama culturale, vuole essere ancora una piattaforma per accogliere i più grandi artisti nazionali e locali coniugando la volontà di offrire al pubblico una varietà di esperienze culturali che spaziano dalla musica all'arte con l’esigenza di offrire una vetrina ai talenti provenienti dalla regione Umbria.

L'edizione 2024 de “L'Umbria che spacca”, che si svolgerà in diversi luoghi della città di Perugia, sarà caratterizzata da una serie di novità, sia nella programmazione che nelle iniziative sociali. Prossimamente saranno comunicate anche le numerose istituzioni e i partner che sosterranno questa XI edizione del festival, tra cui MIBACT, Regione Umbria e Comune di Perugia.

COLAPESCE DIMARTINO

Lorenzo e Antonio: due scrittori di canzoni tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio. Negli anni hanno lasciato un segno indelebile sia con i loro rispettivi percorsi solisti - dalla Targa Tenco “come miglior opera prima” per il debutto di Colapesce al brano “Il mondo è nostro” scritto da Dimartino per Tiziano Ferro - che insieme con le prestigiose collaborazioni con artisti come Ornella Vanoni, Luca Guadagnino, Cerrone, Fabri Fibra. Nel 2022 hanno pubblicato “Cose da pazzi” canzone scritta per la colonna sonora della serie Original “The Bad Guy” - in esclusiva su Prime Video - con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Nel 2023 sono tornati sul palco dell’Ariston con “Splash” bissando lo straordinario successo di “Musica Leggerissima” - e del loro primo album insieme “I Mortali” (certificato Disco D’Oro) - brano che ha segnato il 2021 conquistando critica e pubblico. “Musica leggerissima” ha collezionato il maggior numero di presenze alla posizione #1 della classifica EarOne Airplay Radio e ben 5 Dischi di PLATINO e oltre 150 milioni di streaming totali. Nella versione in lingua spagnola di Ana Mena, con il titolo di “Mùsica Ligera”, è diventata anche una hit internazionale vincendo ai Los 40 Music Awards 2022 come “Migliore canzone nella categoria Spagna” e conquistando la certificazione spagnola del Doppio Disco di PLATINO. Il 12 ottobre 2023 è uscito il brano “La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo”, primo estratto dal nuovo atteso album del duo dal titolo “Lux eterna beach” uscito lo scorso 3 novembre.