Umbri Jazz 2024: si parte. Il programma di venerdì 12 luglio

Che l'edizione 2024 di Umbria Jazz, 51 anni di storia, abbia inizio. All'Arena Santa Giuliana, a partire delle 21.30, RIchard Galliano e a seguire Vinicio Capossela. Due amici di Umbria Jazz e di Perugia. Caposella, alle 18.30, parteciperà all'inaugurazione della panchina sonora dedicata al promooter Sergio Piazzoli, scomparso prematuramente dieci anni anni fa.

Ieri sera la doppia anteprima, con i giovanissimi musicisti di Uj4Kids in Borgo XX Giugno e l'esibizione della big band della Banda musicale dell'Esercito.

Per quanto riguarda le esibizioni gratuite, questa la proposta della giornata:

PIAZZA IV NOVEMBRE

12 luglio, ore 19, 21.30, 23.30: Utah State University Jazz Band, hornetta Davis Detroit's Queen of the Blues, Ray Gelato & The Giants

GIARDINI CARDUCCI

12 luglio, ore 13, 14.30, 17, 18.30, 20, 21.30, 23, 0.30: Lorenzo Hengeller, Nico Gori Young Lions Quartet, Cha Wa, Ray Gelato & The Giants, Mitch Woods & His Rocket 88's, Sammy Miller and the Congregation, Cha Wa, Sammy Miller and the Congregation

TERRAZZA SWING

Alle 19.30 e alle 22: Sticky Bones

BOTTEGA DEL VINO

12 luglio, ore 13, 19: Accordi Disaccordi, Lorenzo Hengeller

PRIORI SECRET GARDEN

12 luglio, ore 18.30: Lovesick

SECRET BISTROT

Tutti i giorni, ore 23.50: The Resident Band