L'Umbria che spacca cala il tris: ecco Fulminacci

È Fulminacci il nuovo grande headliner ospite della 11esima edizione de “L’Umbria che Spacca”, in programma a Perugia il 3 (anteprima), 4, 5, 6 e 7 luglio. Il cantautore romano si prepara a portare sui palchi dei principali festival di tutta la penisola il suo nuovo tour, prodotto da Magellano Concerti si esibirà ai Giardini del Frontone di Perugia giovedì 4 luglio.

Un nuovo importante nome annunciato dal festival musicale dopo quelle di Colapesce Dimartino (3 luglio) e Salmo e Noyz Narcos (6 luglio).

Dopo aver collezionato un grandissimo successo, tra raddoppi e sold out, con l’“Infinito +1 tour”, in partenza il 30 marzo (data zero) da Trento, Fulminacci ha già in programma anche i primi appuntamenti estivi, tra cui quello umbro.

Tra questi festival non poteva mancare “L’Umbria che Spacca”. La città di Perugia è pronta ad accogliere un artista che osserva, coglie e racconta nelle sue canzoni sfumature delle nostre vite e del quotidiano in un modo unico. Occasione imperdibile per ascoltare dal vivo i brani del suo nuovo album “Infinito +1” e i suoi più grandi successi.