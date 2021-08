Ultimi spettacoli d'estate per il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”

Proseguono i concerti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, in collaborazione con il Comune di Spoleto, nell'ambito della manifestazione Spoleto d'Estate e del progetto “Canto per la Rinascita”. Ultimi due appuntamenti estivi al Cortile di Palazzo Collicola, prima dell'inaugurazione della Stagione 2021 che vedrà protagoniste le nuove voci dello Sperimentale.

Il primo concerto si terrà venerdì 13 agosto, alle ore 21.00, con un programma curato dal neo-condirettore artistico Enrico Girardi, dal titolo “L’opera al di là dei confini”, una selezione di arie tratte da opere di Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Gounod, Georges Bizet, Antonín Dvo?ák e Jules Massenet. Come anticipato, la serata sarà dedicata all'avvocato Carlo Belli a 107 anni dalla nascita. Figlio di Adriano Belli fondatore del Teatro Lirico Sperimentale, Carlo Belli è stato Presidente dell’Istituzione spoletina fino al 2014, anno della sua morte.

“Questa o quella per me pari non sono…” è il titolo del secondo ed ultimo appuntamento - previsto per la serata di mercoledì 18 agosto, alle ore 19.00 - che vedrà impegnate le voci dello Sperimentale in un programma da loro ideato e liberamente tratto dai brani già eseguiti nel corso della manifestazione Spoleto d'Estate 2021.

Ad esibirsi, i vincitori dei Concorsi “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici di Spoleto 2020 e 2021: Chiara Boccabella (soprano), Dyana Bovolo (mezzosoprano), Sara Cortolezzis (soprano), Nicola Di Filippo (tenore), Oronzo D'Urso (tenore), Elena Finelli (soprano), Maria Stella Maurizi (soprano), Matteo Lorenzo Pietrapiana (baritono), Giacomo Pieracci (basso), Elena Salvatori (soprano), Giorgia Teodoro (soprano), Andrea Vincenti (tenore).

Al pianoforte e presentazione, i Maestri Luca Spinosa e Lorenzo Masoni.

Si ricorda che è necessario presentarsi ai concerti muniti di mascherina, Green Pass e documento d'identità valido, almeno 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo, al fine di poter effettuare le rilevazioni previste dalle disposizioni anti Covid-19.

L’ultimo concerto in Valnerina, sempre nell'ambito del progetto “Canto per la Rinascita”, si terrà il martedì 17 agosto 2021 a Vallo di Nera, alle ore 21.00. Ingresso libero e gratuito: per info e prenotazioni scrivere a segreteria.artistica@tls-belli.it oppure chiamare il numero 0743.221645.

La 75ma Stagione Lirica Sperimentale al via il 3 Settembre

Le nuove voci dello Sperimentale si esibiranno nei prossimi mesi in occasione della 75ma Stagione Lirica Sperimentale, che si inaugurerà ufficialmente il 3 settembre, per proseguire fino al 25 settembre, a Spoleto e nei principali teatri dell'Umbria. I biglietti saranno in vendita presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 - Piazza della Vittoria, 25) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. Per informazioni chiamare il numero 338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

Nel 2021 al Teatro Lirico Sperimentale è stata conferita la TARGA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA per i 75 anni di attività.