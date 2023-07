Trasimeno Prog Festival, la quarta edizione spazia tra Perugia e Castiglione del Lago

Torna l’appuntamento con il “progressive rock”: la quarta edizione di Trasimeno Prog Festival è stata presentata questa mattina in Provincia di Perugia alla presenza del sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e dell’assessore alla cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano. Il programma è stato presentato da Massimo Sordi, presidente di Trasimeno Prog, coadiuvato dal segretario Alfredo Buonumori.

Come lo scorso anno la manifestazione avrà un prologo a Perugia giovedì 17 agosto, per poi trasferirsi nel weekend alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago dal 18 al 20 agosto, e Leonardo Varasano ha messo in luce la proficua collaborazione fra Perugia e Castiglione del Lago che mette i Giardini del Frontone e la Rocca Medievale in un collegamento artistico che sta dando molte soddisfazioni, garantendo la prosecuzione anche negli anni a seguire: «Ci lavoreremo appena finita la quarta edizione».

Il via ai Giardini del Frontone di Perugia con un concerto gratuito di due band umbre, nel segno della valorizzazione del patrimonio culturale locale: i giovani “Astra Arcana” ed “Il Bacio della Medusa”, che ritorna al Festival dopo la partecipazione del 2021 a Castiglione del Lago.

«Una collaborazione bella, significativa e fondamentale – ha ribadito Matteo Burico – per Castiglione del Lago e per la Città del Trasimeno. Sapere di poter contare su un capoluogo come Perugia, attento alle iniziative culturali e al loro sviluppo è molto importante. Grazie agli appassionati volontari di Trasimeno Prog e soprattutto a Massimo Sordi per l’enorme impegno profuso nell’organizzazione dell’evento: questo genere musicale è bellissimo e va tramandato alle nuove generazioni. Il palcoscenico della Rocca Medievale è suggestivo e abbiamo pronto un progetto per ampliarlo, renderlo più accogliente, capiente e funzionale alla musica di ogni genere e al teatro».

Massimo Sordi e Alfredo Buonumori hanno presentato il programma castiglionese: in collegamento da Genova è intervenuto Edmondo Romano, eccelso fiatista degli Ancient Veil che suoneranno domenica 20 agosto e presenteranno il nuovo album.

Da venerdì 18 agosto il Festival si sposterà nel classico e suggestivo scenario della Rocca Medievale di Castiglione del Lago, location dove il festival è nato: la band della voce storica delle Orme Aldo Tagliapietra che farà un omaggio all’album Felona e Sorona a cinquant’anni dall’uscita e poi “La Maschera di Cera”, in tour nel ventennale della fondazione.

Sabato 19 agosto sarà una giornata con tre spettacoli sul palco della Rocca: La Cruna del Lago presenterà l’album Schiere di sudditi non escludendo un’anteprima dalla prossima pubblicazione; sarà poi la volta del piano solo di Gianni Nocenzi, reduce da una recente apparizione in Umbria, in un inedito concerto lo scorso mese di maggio con il fratello Vittorio, ed infine si celebrerà a due anni dalla scomparsa la musica del maestro Franco Battiato. Per farlo sul palco l’Orchestra Sinfonica Internazionale composta da 53 elementi e diretta dal maestro Leonardo Quadrini, accompagnata da La Cruna del Lago e da ospiti a sorpresa che saranno svelati in un secondo momento.

Chiusura domenica 20 agosto con un altro doppio concerto; arriverà la nuova formazione “Furio Chirico’s The Trip” che presenterà l’album Equinox, uscito lo scorso anno, oltre ad una rivisitazione del repertorio dell’originale gruppo The Trip, che vedeva tra le sue fila lo scomparso tastierista ligure Joe Vescovi, un giovane Ritchie Blackmore (in seguito con i Deep Purple) e lo stesso Chirico alla batteria. Furio Chirico si è collegato telefonicamente raccontando le sue esperienze.

Infine, un altro fiore all’occhiello della manifestazione sarà gli “Ancient Veil” del fiatista Edmondo Romano con l’anteprima nazionale assoluta del nuovo album della formazione, in uscita in autunno.

Spazio anche ai libri dedicati alla musica: venerdì 18 nel pomeriggio in piazza Bruno Meoni Walter Gatti presenterà il libro “Essenze: vita di Claudio Rocchi” mentre in serata incontro sul palco della Rocca Medievale con Lelio Camilleri per raccontare attraverso i suoi libri un viaggio attraverso i Beatles, Caravan, King Crimson e il suono del progresso.

Sabato 19, sempre nel pomeriggio in piazza Bruno Meoni Fabio Zuffanti ci parlerà di Franco Battiato attraverso il suo più recente libro sull’artista siciliano: “Segnali di vita. La biografia de La voce del padrone”.



Domenica 20 infine sarà ancora la piazza Bruno Meoni ad ospitare la presentazione del libro di M. Deborah Farina presenterà il libro “Osannaples”. Romanzo rock di un sogno psichedelico; poi sul palco della Rocca l’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano presenterà il suo libro “Nazione pop; l’idea di patria attraverso la musica”.Non mancherà per gli appassionati la possibilità di acquisti con la terza “Fiera del disco” nei tre giorni di Castiglione del Lago, in piazza Gramsci, e varie presentazioni di libri dedicati al mondo della musica. Anche quest’anno, quindi, un ricco menù per i seguaci del genere progressive rock, tra tradizione e innovazione; due caratteristiche che da sempre contraddistinguono questa manifestazione.