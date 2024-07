Trasimeno Blues: tra Panicale, Passignano e Castiglione con i grandi della black music

Prezzo non disponibile

Dal 27 luglio al 2 agosto il lago Trasimeno tornerà ad essere inondato dalle note di alcune tra le migliori espressioni contemporanee del Blues e delle sue varie declinazioni. I territori comunali di Castiglione del Lago, Panicale e Passignano sul Trasimeno, con tutto il loro fascino e la loro genuinità, sono pronti ancora una volta ad accogliere i tanti appassionati in uno spirito di pace e armonia. Culture lontane si intrecciano, tradizione e innovazione si mescolano, tra musica e poesia, immagini e ritmo, dando vita a concerti, presentazioni di libri, danze e jam session. Nella consueta formula itinerante il festival porterà le calde note del Blues nei borghi medievali e in alcuni dei contesti naturali più suggestivi intorno al Lago Trasimeno, ospitando grandi interpreti della Black Music in tutte le sue declinazioni, evoluzioni e sfumature.

In cartellone alcuni artisti di punta della scena Blues internazionale tra i quali il grande bluesman americano Eric Bibb che aprirà il festival sabato 27 luglio nella cornice suggestiva della Rocca Medievale di Castiglione del Lago. Eric Bibb ha portato avanti, negli anni, la tradizione di miti del Folk-Blues come Blind Willie Johnson, Son House e Mississippi Fred McDowell, rielaborandola e trasformandola grazie a diverse contaminazioni, secondo la lezione del suo mentore Taj Mahal. Nella sua musica si trovano elementi Soul, Jazz, Gospel, sonorità africane e caraibiche e, di tanto in tanto, spunti Country e persino Rock, una miscela confermata anche nel nuovo disco del 2024 “Ridin”che ha ricevuto la nomination ai Grammynella categoria “Best Traditional Blues”.

Il 28 luglio sullo stesso palco, una serata all’insegna del Desert Blues con un gigante della chitarra Blues africana, il maliano Samba Touré, erede artistico del padre nobile del Desert Blues Ali FarkaTouré, presente anche nella colonna sonora del film “Io Capitano” di Garrone; sarà preceduto dal concerto di apertura del Kora Hero Trio.

Lunedì 29 luglio si conclude la tre giorni a Castiglione del Lago con la straordinaria cantante Chanda Rule che presenterà il suo ultimo progetto “The Sweet Emma Band”, una combinazione di raffinati Gospel e riarrangiate canzoni di lavoro in cui le melodie lussureggianti e le influenze ritmiche di New Orleans si fondono con i valori tradizionali del Jazz; special guest della serata il chitarrista Luca Giordano, uno dei musicisti più rappresentativi del Blues Made in Italy.

La tre giorni a Castiglione del Lago sarà ricca di eventi, ospitando anche due raffinati concerti pomeridiani in Piazza Mazzini alle ore 18:30: il 27 luglio il Folk-Blues dei perugini The Steven Paris Agreement e il 28 luglio il progetto del chitarrista Funk/Jazz Gio Cristiano che fonde la melodia partenopea e le sofisticazioni armoniche del Jazz contemporaneo con le sonorità del suo stile chitarristico hendrixiano. Il Palazzo della Corgna ospiterà invece alle 17:30 due presentazioni di libri: sabato “La storia della Black Music” di Roberto Caselli e domenica “MariemHassan: io sono Saharaui” di Gianluca Diana.

Il festival prosegue il 30 luglio a Panicale con il groove e il feeling della migliore musica Soul, protagonista la voce potente e raffinata del nuovo volto della Black Music in Italia: Lebron Johnson.

Il 31 luglio i Total Reverends sono pronti ad incendiare il palco della Darsena Live Music di Castiglione del Lago. La Darsena ospiterà anche il concerto della mezzanotte di sabato 27 luglio degli I Shot a Man che presenteranno il nuovo album “Dues” concepito tra i Blues urbani del nostro secolo e trascinato per le rive del Mississippi fino alle paludi della Louisiana.

L’1 e il 2 agosto Trasimeno Blues immergerà gli spettatori nel fascino della spiaggia di Passignano per le serate conclusive dell’edizione 2024. Il 1 agosto sarà protagonista il sound coinvolgente dei Gemini Blue che dalle radici del Blues si spingono ad abbracciare sonorità Funk, psichedeliche, Hip hop ed etnico tribali della scena musicale subsahariana in un mix di ambientazioni mistiche e introspettive, improvvisazione ed estro strumentale.

Il 2 agosto grande festa finale con l’avvincente show di Victor Puertas, uno dei nomi più emblematici del Blues spagnolo, e Luca Giordano, uno dei musicisti più rappresentativi del Blues Made in Italy; shuffle trascinanti e Boogie sfrenato saranno gli ingredienti principali dello spettacolo proposto dal sodalizio, con musica originale e brani tratti dalla tradizione del Blues urbano e rurale, in buona parte contenuti nell’album “Night Time Boogie” di freschissima pubblicazione.

Tutto è ponto, dunque, per un nuovo entusiasmante viaggio musicale senza confini, in cui trovano spazio espressioni artistiche e musicali che hanno in comune con il Blues la stessa matrice originaria più remota, l’Africa, e con essa storie di migrazioni, sofferenza, ma anche di riscatto e di liberazione, musiche autentiche che nascono dall’incontro tra culture, dall’urgenza di comunicare, dalla necessità del dialogo e del riconoscimento reciproco.