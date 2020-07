"Trascendenza", un collettivo di sonorità per il rilancio del Parco Sant'Angelo a Perugia

Rilancio del Parco Sant’Angelo di Perugia, arriva la manifestazione "Trascendanza", che domenica 26 lugliodarà vita a una giornata all’insegna della sperimentazione sonora, caratterizzata da un approccio non convenzionale agli spazi, a partire dalle 15.00 fino a mezzanotte. L’iniziativa rientra tra gli eventi in programma questa estate all’interno di ‘Comunità TUrbAzioni’, progetto di rigenerazione urbana che prosegue anche nel 2020 in ottica di una riqualificazione, partecipata e condivisa, dell’area del centro storico perugino che comprende il Parco Sant’Angelo e Corso Garibaldi.

"Trascendanza" è un progetto multidisciplinare volto alla sostenibilità culturale, ambientale e sociale. Il collettivo comprende artisti e professionisti nei settori della comunicazione, del suono, delle arti e discipline multimediali e performative. L’evento Le Sabbat apre una serie di interventi sonori, performance e installazioni itineranti nel territorio regionale: un invito a sperimentare nuove forme di ascolto/interazione, ridurre la distanza uomo-natura e favorire una rinascita collettiva in questo nuovo ciclo stagionale.

L’evento si attiene alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute. L’ingresso è a contributo libero (contributo minimo consigliato 3 euro a sostegno di Ass. Culturale Trascendanza ETS).

Per diventare soci: www.trascendanza.net/membership/. Il tesseramento serve a sostenere le associazioni in questo momento storico tanto difficile. Trascendanza è un'associazione culturale e collettivo che si regge sull'autoproduzione e sulla collaborazione volontaria di artisti e professionisti. Il contributo sarà interamente impegnato nella produzione/progettazione di eventi e nell'erogazione di servizi e contenuti.

Gli artisti presenti:

Mayzena

Ask The White - “Alga”

Federico Cassetta

Norell + Tape

Caveargento - “_Iniziatico”

Pleading Fern – “I need more affection than you think”

Michele Nannini presenta in anteprima il suo nuovo progetto in uscita su HIDE ad agosto 2020.

Giesse

Fondatore della label HomeMadeZucchero e anagramma di SSIEGE, Giesse proietta il suo immaginario dub e ambient in questa sessione downtempo, attraversando derive jazz e ritmi sincopati.