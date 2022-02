Tourné, Giovanni Allevi rinvia la data del Tour "Estasi solo piano" per l'emergenza sanitaria

Prezzo non disponibile

In considerazione delle attuali restrizioni e con il protrarsi dell'emergenza sanitaria, Giovanni Allevi annuncia di aver posticipato le date del tour "Estasi solo piano".

Il concerto era inizialmente previsto per il 25 marzo al Teatro Lyrick di Assisi ed è dunque stato rinviato al 13 maggio. L'organizzazione comunica che i biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data.

Sarà comunque possibile richiedere il rimborso presso il circuito di prevendita di riferimento entro e non oltre la data dell'11 febbraio.



L'organizzazione annuncia inoltre la nuova data dello spettacolo "1927 - Monologo Quantistico" di Gabriella Greison che andrà in scena, nell'ambito della stagione Tourné, al Teatro Comunale di Fossato di Vico il 22 aprile alle 21.