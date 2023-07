Todo Mundo, in corso Garibaldi l'evento dedicato a cinema, acultura e gastronomia

Cinema ed enogastronomia per dare voce alle diverse culture delle comunità internazionali che vivono e lavorano nel Borgo d'Oro di Perugia. Si terrà il 28 e il 29 luglio 2023, in corso Garibaldi, a Perugia, Todo Mundo – Cinema ed eventi nel Borgo, rassegna multidisciplinare a ingresso gratuito ideata e promossa dall'associazione MenteGlocale APS in collaborazione con Corso Garibaldi District e Vivi Il Borgo, con il patrocinio del Comune di Perugia e dell'Università per Stranieri di Perugia. Al centro dei diversi eventi ci sono le proiezioni serali con due film internazionali da Siria e Taiwan.

Si comincia venerdì 28 luglio con Perugia insolita, passeggiata (info e prenotazioni 371 3116801) a cura di Gran Tour Perugia. Si risalirà “la Lungara”, come veniva chiamato corso Garibaldi, e si potranno visitare luoghi speciali, quali la chiesa di Sant’Agostino, la chiesa del Monastero di Santa Caterina e il tempio di San Michele Arcangelo. Alle 19.30 Aperitivo di inaugurazione di Todo Mundo 2023 a cura di Mercato dell'Arco Etrusco / Cia Umbria.

Il primo film in programma, venerdì 28 luglio, alle 21.30, è Nezouh – Il buco nel cielo di Soudade Kaadan (2022, Siria, Gran Bretagna, Francia, 100 min). Presentato nella sezione Orizzonti Extra alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, il film ha vinto il Premio del Pubblico e il Premio Lanterna Magica dei Circoli giovanili. Come si legge su My movies: “Storia di formazione adolescenziale nascosta sotto le spoglie dolorose di una testimonianza sulla situazione in Siria”. Nezouh ha il merito di offrire una prospettiva diversa tanto sul Paese quanto sulla sua produzione cinematografica, usando i linguaggi della commedia e delle schermaglie romantiche per raccontare una giovane ragazza e con lei una generazione tutta.

Sabato 29 luglio in programma I WeirDO, di Liao Ming-yi ( 2020, Taiwan, 95 min). Commedia romantica presentata in anteprima mondiale al Far East Film Festival 22, manifestazione dedicata al cinema asiatico, definita la più ricca rassegna di cinema dell'Estremo Oriente in Europa, il film riflette in maniera ironica sul disturbo ossessivo compulsivo e sul rapporto di una coppia che ne è colpita. Come si legge su Sentieri selvaggi: “La commedia strampalata di Liao Ming-yi usa una modalità spassosa, almeno inizialmente, eppure riesce a suonare note molto profonde”. La proiezione di sabato sarà preceduta, alle 19.30, da Le parole del Mondo – letture a cura di LaAV – Letture ad Alta Voce Perugia.

Todo Mundo è una rassegna che ha l'obiettivo di mostrare film interessanti della produzione internazionale degli ultimi anni (Asia, Africa, Area Med, Sud America, Est Europa) e che punta al coinvolgimento del tessuto sociale e imprenditoriale del quartiere in un'ottica di rigenerazione attraverso socialità, cultura e riappropriazione degli spazi. La due giorni è promossa e realizzata da Filippo Costantini e Giorgio Vicario dell'Associazione MenteGlocale APS e da Fabrizio Ciancaleoni dell'Associazione AssoGaribaldi.

L'idea è quella di proporre una serie di eventi per valorizzare la vocazione “naturalmente” internazionale del quartiere – qui ha sede l'Università per Stranieri – resa sempre più evidente dal fiorire di attività commerciali e ristorative da ogni parte del Mondo (Cina, Taiwan, India, Africa, Grecia, Venezuela, Giappone, Maghreb). Un patrimonio di storie, sapori e culture che, grazie all'attività di residenti e associazioni, ormai sta trasformando un quartiere difficile in un laboratorio di partecipazione e integrazione dal basso attraverso la cultura. Una collaborazione, quella tra MenteGlocale e il quartiere, che si inserisce nella scia dell'ideale gemellaggio tra progetti di rigenerazione urbana e sociale tra corso Garibaldi e via Birago, dove nell'aprile del 2021 è nato lo spazio culturale e sociale POPUP • libri / spunti / spuntini di cui l'associazione perugina è ideatrice e capofila, in collaborazione con l'associazione di quartiere CAP 06124 e settepiani aps.

Tutte le sere sarà possibile gustare i sapori del mondo in piazza Lupattelli e lungo corso Garibaldi con le cucine internazionali della via. La serate sono cofinanziate con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Umbria all'interno del progetto "Cibo per la Mente" disciplinato con determinazione dirigenziale n. 11269 del 07/11/2022.