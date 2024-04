Il Musica e Parole tour del cantautore Giacomo Rossetti fa tappa a Todi

Iniziata a Palermo nel 2023, passata per Marsala, Agrigento, Grosseto, Firenze, la serie di incontri “Musica e Parole Tour 23/24”, in cui Giacomo Rossetti, racconta del suo libro “La solitudine degli spaghetti” edito da Navarra Editore, che contiene le storie vissute che hanno ispirato molte delle sue canzoni, ora farà tappa a Todi presso il Nido dell’aquila.

L’evento si svolgerà giovedi 18 aprile alle 17. Non una semplice presentazione, ma una sorta di spettacolo teatrale, in cui Giacomo dialoga con Anna del Vecchio, descrivendo come sono nate le storie del manoscritto. Nello spettacolo vengono cantate alcune delle canzoni scaturite dai racconti. Uno show in cui la parola scritta si trasforma prima in dialogo e poi in canzone e trascina il pubblico nel percorso emozionale dentro il fantastico mondo dell’artista.

Cantautore toscano, musicista, autore e performer, Giacomo Rossetti si è laureato in Scienze della Comunicazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena. Ha studiato chitarra, pianoforte e flauto traverso. Da molti anni ha fatto della musica la sua professione, suonando su tutto il territorio nazionale, ma anche all’estero, come ad esempio al festival “HecksenFestijin” a Oudewater (Olanda), o a Zurigo (Svizzera), Roanne (Francia) e Seefeld (Austria). Durante il lockdown del 2020, inizia la produzione di video “Canzoni dal Bosco”, che pubblica on line, raccontando storie e suonando le sue canzoni nel bosco, dal quale è nato uno spettacolo teatrale e il libro stesso.

Due album all’attivo ed uno in fase di registrazione, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi.